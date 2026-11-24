俳優の藤岡弘、（80）、藤岡の三女でモデルの藤岡舞衣（18）が24日、都内で行われた『Simeji presentsZ世代トレンドアワード2026』の発表会に参加した。

SimejipresentsZ世代トレンドアワード2026に登壇した藤岡舞衣 （C）ORICON NewS inc.4人の子どもたちの会話に弘は「オールド世代としては宇宙語を聞いていると思う時がある。

舞衣ちゃんに『どういうことなの？ 』と聞くことが多い」と苦笑いしながらも「一生懸命、ついていかなきゃと頑張っています」と意欲的。 ミニ丈衣装で登場した舞衣は「父とトレンドについて話す機会はない。 今日、出させていただいて、お父さんと麻辣湯に行きたいと思いました。

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楽しかったです」と笑顔を見せた。 今年の漢字も発表。 舞衣は「舞」だそうで「私の名前にも入っている漢字。 今年は私自身も新しい挑戦だったり、自分が今まで億劫だなと思っていたことにも挑戦した年だった。

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これは来年の鼓舞の言葉でもあるんです。 今年、頑張ったことを来年、もっと舞い上がれるようにという気持ちを込めて『舞』にしました」と笑顔で説明していた。 年間トレンド大賞に輝いたのは、ショート動画をつい次々と見てしまう自分の姿をユーモラスに表した「ドパガキ」。 ヒト部門では、デビュー曲の振り付けが話題を呼んだ歌謡コーラスグループ「モナキ」、モノ部門では、ぷにぷにとした触り心地が動画越しにも伝わるスクイーズ「メロジョイ」がモノ大賞に選ばれた。

『Simeji presentsZ世代トレンドアワード2026』は今年で6回目。10月15日から11月8日にかけて実施されたアンケート調査でZ世代1万1443人から集められた有効回答を元に結果が発表された。