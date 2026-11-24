俳優の藤岡弘、（80）、藤岡の三女でモデルの藤岡舞衣（18）が24日、都内で行われた『Simeji presentsZ世代トレンドアワード2026』の発表会に参加した。

俳優の藤岡弘、（80）、藤岡の三女でモデルの藤岡舞衣（18）が24日、都内で行われた『Simeji presentsZ世代トレンドアワード2026』の発表会に参加した。4人の子どもたちの会話に弘は「オールド世代としては宇宙語を聞いていると思う時がある。

舞衣ちゃんに『どういうことなの？ 』と聞くことが多い」と苦笑いしながらも「一生懸命、ついていかなきゃと頑張っています」と意欲的。 舞衣は「父とトレンドについて話す機会はない。 今日、出させていただいて、お父さんと麻辣湯に行きたいと思いました。

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楽しかったです」と笑顔を見せた。 弘世代のブームは「ダッコちゃん人形、フラフープ、ゴーゴーという踊りがあって、それに若者がノッていましたね」と振り返りながらも「まだまだいっぱいあるんですが思い出すには…」と笑っていた。 舞衣は「父は私が持っているもの、食べているものについて『それは何だ？ 』『何を食べているんだ？

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』と聞かれることが多いんです。 小学生の時に父と遊園地へロケに行った時にタピオカを飲んだんです。 父は『これはショッカーの食べ物だ！ 』と言ったのが記憶に残っています」と笑顔で衝撃エピソードを明かし、弘は「タピオカを初めていただいてビックリしちゃって」と照れ笑いを浮かべていた。

年間トレンド大賞に輝いたのは、ショート動画をつい次々と見てしまう自分の姿をユーモラスに表した「ドパガキ」。 ヒト部門では、デビュー曲の振り付けが話題を呼んだ歌謡コーラスグループ「モナキ」、モノ部門では、ぷにぷにとした触り心地が動画越しにも伝わるスクイーズ「メロジョイ」がモノ大賞に選ばれた。 『Simeji presentsZ世代トレンドアワード2026』は今年で6回目。10月15日から11月8日にかけて実施されたアンケート調査でZ世代1万1443人から集められた有効回答を元に結果が発表された。