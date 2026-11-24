俳優の藤岡弘、（80）、藤岡の三女でモデルの藤岡舞衣（18）、歌謡コーラスグループのモナキ（おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケン）が24日、都内で行われた『Simeji presentsZ世代トレン…

SimejipresentsZ世代トレンドアワード2026に登壇した（左から）藤岡弘、、じん、ケンケン、サカイJr. 、おヨネ（C）ORICON NewS inc. 俳優の藤岡弘、（80）、藤岡の三女でモデルの藤岡舞衣（18）、歌謡コーラスグループのモナキ（おヨネ、じん、サカイJr.

、ケンケン）が24日、都内で行われた『Simeji presentsZ世代トレンドアワード2026』の発表会に参加した。4人の子どもたちの会話に弘は「オールド世代としては宇宙語を聞いていると思う時がある。 舞衣ちゃんに『どういうことなの？ 』と聞くことが多い」と苦笑いしながらも「一生懸命、ついていかなきゃと頑張っています」と意欲的。 舞衣は「父とトレンドについて話す機会はない。

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今日、出させていただいて、お父さんと麻辣湯に行きたいと思いました。 楽しかったです」と笑顔を見せた。 弘は「紅白初出場おめでとうございます！ 楽しみにしています！

」とエールを送り、モナキは「ありがとうございます！ 」と笑顔を見せた。 また、今年の漢字で、じんを「変」とした。 じんは『烈車戦隊トッキュウジャー』にトッキュウ2号／トカッチ役で、ケンケンは『動物戦隊ジュウオウジャー』のジュウオウエレファント／タスク役と過去に変身していた。

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もちろん弘といえば『仮面ライダー』仮面ライダー／本郷猛役でじん＆ケンケンにとっての大先輩にあたる。

「変」には“変身”の意味合いも込められていたのかと問われると、じんは「気づかれましたか。 私もスーパー戦隊をやらせていただいたので、藤岡さんにかけさせていただきました」と報告。 弘は「身の変身と心の変身の両方がある。 変身し続けて人間は極み達する」と激励していた。

じんとケンケンはレジェンドである弘との共演も熱望していた。 年間トレンド大賞に輝いたのは、ショート動画をつい次々と見てしまう自分の姿をユーモラスに表した「ドパガキ」。 ヒト部門では、デビュー曲の振り付けが話題を呼んだ歌謡コーラスグループ「モナキ」、モノ部門では、ぷにぷにとした触り心地が動画越しにも伝わるスクイーズ「メロジョイ」がモノ大賞に選ばれた。

『Simeji presentsZ世代トレンドアワード2026』は今年で6回目。10月15日から11月8日にかけて実施されたアンケート調査でZ世代1万1443人から集められた有効回答を元に結果が発表された。