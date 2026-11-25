俳優の藤原竜也さん（44）が主演する映画『カイジ人生リベンジゲーム』（2027年1月29日公開予定）の本ポスターと

俳優の藤原竜也さん（44）が主演する映画『カイジ 人生リベンジゲーム』（2027年1月29日公開予定）の本ポスターと追加キャストが発表されました。 シリーズ7年ぶり、4作目となる今作では、かつて帝愛グループと死闘を繰り広げたものの、再び自堕落な底辺の生活へと戻った藤原さん演じるカイジの前に、帝愛グループの若き代表・兵藤和也が立ちはだかり、命をかけたゲームに挑みます。

公開された本ポスターは、カイジ役の藤原さんと兵藤和也役の亀梨和也さん（40）の対立が描かれています。 過去シリーズの雰囲気も兼ね備えながら、カイジと新たな登場人物たちが、宿敵となる帝愛グループに立ち向かう決意を表情ににじませています。

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追加キャスト（上段左から生瀬勝久さん、光石研さん、大貫勇輔さん、下段左から馬場徹さん、新納慎也さん、桜井玲香さん） ©福本伸行･講談社／2027 映画「カイジ 人生リベンジゲーム」製作委員会 そして追加キャストとして、生瀬勝久さん（66）と光石研さん（65）の前作からの続投と、新キャストに大貫勇輔さん（38）、馬場徹さん（38）、新納慎也さん（51）、桜井玲香さん（32）の4人を迎えることが発表されました。 坂崎孝太郎役の生瀬さんは、「坂崎は今回も基本ずっとツッコんでいます。

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（藤原）竜也くんとは本当に久しぶりの共演でしたが、前作を“昨日のことのようだね”と話すほどで、彼は体型も全く変わっていなくて驚きました。 こんなに会っていなくても“こんなに息が合うものだったっけ”と感じるくらい、自然と昔の空気感に戻って撮影を楽しむことができました」とコメントを寄せています。 新キャストとして梶井京介役を務める大貫さんは、「僕が演じた梶井京介は初めて挑戦するゴルファー役でした。

ダンサー出身なので体のコントロールには自信があったのですが、いざボールに対して面を合わせ、真っ直ぐ綺麗に飛ばすことの難しさを痛感し、改めてゴルファーの方々への尊敬が深まりました。 たくさん練習を重ねて臨みましたので、映像としてどう仕上がっているのか僕自身とても楽しみにしています」と完成に期待を寄せています。