俳優の藤原竜也が日本テレビ系しゃべくり007に5年ぶりにゲスト出演し、過去に敗れた利きワインと2択デスゲームに再挑戦する。家族で推すStray Kidsがサプライズ登場し、対決企画にも参戦する。

俳優の 藤原竜也 が、30日放送の日本テレビ系『 しゃべくり007 』（後9：00～9：54）に5年ぶりにゲスト出演する。 番組出演は今回で6回目。 過去に敗北を喫した「利きワイン」や「2択デスゲーム」に挑むほか、藤原が家族で推す8人組K-POPグループ・ Stray Kids もサプライズ登場する。

藤原は以前、上田晋也と同企画で対決し、すでに2連敗中。

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「負けると周りの方たちに非常に言われる」「勝たなきゃってことで」とリベンジを誓う。 収録の数日前まで仕事でフランスに滞在していたという藤原。3度目の正直で汚名返上を果たせるのか注目だ。 続く対決は「2択デスゲーム リベンジ」。 誰もが一度は見たことがある写真を見て、2つの選択肢から正しい方を選ぶゲームで、間違えるとキンキンに冷えた激苦のセンブリ茶が待ち受ける。

自称・俳優界随一の記憶力を誇る藤原だが、5年前の挑戦ではしゃべくりメンバーに惨敗。 今回も写真の絶妙な違いに頭を悩ませるという。 また、藤原は今ハマっているものとして、新感覚の触り心地で話題の「メロジョイのスクイーズ」を紹介。 さらに、子どもの影響を大きく受けて好きになったというStray Kidsについて、「ずーっと（曲を）聴いてて好きになった」と熱く語る。

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番組後半には、そのStray Kidsがサプライズ登場し、対決企画にも途中参戦。

「2択デスゲーム」では、身の回りで見覚えのある写真を前に、メンバーのヒョンジンが思わずスタジオ内をキョロキョロと見回して探すしぐさを見せる場面も。 果たして激苦センブリ茶の洗礼を受けるのか。 日本のバラエティーを楽しむメンバーの姿も見どころとなる。