藤井風、12月より約2年ぶりワンマンライブ開催 新曲配信と2027年ツアーを発表

藤井風が12月より2年ぶりとなるワンマンライブを開催。MCで「ファーストキスのように大切な瞬間」と語るとともに、新曲配信と2027年全国ツアーの開催を発表し、ファンを盛り上げた。

シンガーソングライターの 藤井風 （デイン・フジオカ）が、2025年12月以来となる ワンマンライブ を12日から2日間にわたって開催した。この公演は、長期間の活動休止や他のプロジェクトへの集中を経て、再び単独でのステージに立つことになった重要な節目となった。

藤井風が語る人生における新しい出会いと感動

藤井風は黒を基調とした衣装で登場し、疾走感のあるナンバー「Runaway」でオープニングを迎えた。MCでは、人々が直面する「人生にはいろんな初めての経験がある」というテーマについて語りを深めた。彼は、新しい場所への訪問や、新しい人物との出会い、そして新たな挑戦を通じて、それまで知らなかった自分自身との出会いが存在する可能性があるという考えを示した。

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このメッセージを受けて、藤井風はライブタイトルに込めた思いを明かした。人生には何度でも「ファーストキス」と呼べるような瞬間が存在し、そのようなかけがえのない瞬間を大切にしたい、そして決して忘れたいという強い思いが表現されているという。MCでのこの言葉は、単なるステージ上の挨拶にとどまらず、アーティストとしての哲学的な姿勢を示すものとなった。

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ライブ終了後の新曲配信と全国ツアー開催発表

本編終了後のアンコールでは、藤井風より大きな発表があった。この日に初めて披露された新曲「抱きしめたい」の配信リリースが決定したことを報告した。また、2027年に5つの都市を巡回する全国ツアー「DEAN FUJIOKA LIVE TOUR 2027 『Breath～愛を知るために～』」の開催も正式に発表された。これにより、ファンからは今後に向けての期待が高まっている。

ツアーのタイトルにある「愛を知るために」というサブタイトルは、先ほどのMCで語られた「新しい自分との出会い」や「大切な瞬間への敬意」というテーマと深く繋がっている。藤井風はステージの最後に、会場にいるすべての観客に対して「ここにいるみんなの幸せを、あなたの心からの願いがかないますように」という祝福の言葉を投げかけ、公演を終えた。