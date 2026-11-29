ヒューリック杯第97期棋聖戦で藤井聡太棋聖が7連覇。AI研究の山本覚氏をモデレーターに、西浦会長、山下四段とAI時代における人間独自の判断力と思考の価値について議論した。

藤井聡太 棋聖が、産経新聞社主催の今期将棋タイトル戦「 ヒューリック 杯第97期 棋聖戦 五番勝負」において7連覇を達成しました。この記録は、竜王・名人・王位・棋王・王将を保持する藤井棋聖の実力の一環として、将棋界における新たな変革の兆しを示すものです。

AI活用が導く将棋界の研究変革

AI研究家で電通デジタル執行役員の山本覚氏をモデレーターに迎え、藤井聡太棋聖、ヒューリックの西浦三郎会長、そして将棋AIソフト開発にも携わる山下数毅四段による対談が行われました。山本氏は、AIの出現によって将棋の研究方法がどのように変化したかを問いかけました。藤井棋聖は、平成25年（2013年）前後からAIが棋士を超える実力を得た時期に奨励会に入会していたと回顧し、当初はアナログな勉強法を長年行っていましたが、AIの実力向上に伴い三段頃から活用を始めたと明かしました。AI強化前後で常識とされていた価値観が覆され、定跡研究の効率化が格段に進んだことが、将棋界に様々な変化をもたらしたと指摘しました。

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山下四段も、自身の研究開始時は既にAIが存在しており、小学3、4年生の頃からAIの棋譜を見て育った世代であるとしています。一方、西浦会長は、ヒューリック入社の20年間においてリーマン・ショック、東日本大震災、新型コロナウイルス禍といった100年や1000年に1度の予測不可能な出来事が起こったと述べ、経営トップの判断においてAIが全てを予測できるものではないという見解を示しました。

人間直感とAI推奨手の比較検討

山本氏は、AIが推奨手を提示する際、実戦での判断基準について尋ねました。藤井棋聖は、AIの推奨手には面白そうに指してみたいという手と、違和感があるという手の二種類があり、人間の直感や感覚が必要な場面が多いと感じると回答しました。AIの能力が向上する中、自分で考え判断するプロセスの重要性が高まっており、それを意識的に実践することが大事だと強調しました。山下四段も、AIの評価値が自分の感覚と合う局面まで進まないと意味がないとし、自分に合う展開の候補手を選ぶことが重要だと説明しました。

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西浦会長は、多様な要因を複合的に判断するのは人間でしかないとし、トップが責任を取る点は棋士も同じであると述べました。山下四段は、AIが最善手を示しても別の手を指すことがあるとし、人間同士の対局では相手がAIと同じ精度で指せない可能性があり、同じ精度での対局が難しい局面を突きつけることも選択に関与すると説明しました。西浦会長は、AIと人間の違いは考えることにあり、5年後や10年後に正しかったかが問われる点で、考える力が最も重要であると結論づけました。

人間の対局における情緒的価値と意義

山本氏は、AIレベルの向上に伴う人間が将棋を指し続ける価値について問いかけました。藤井棋聖は、指す人、見る人が面白いと感じることが価値の根源にあるとし、AIが指す将棋にもレベルや面白さはあるが、AI自身が面白いと感じることはなく、人間だからこそ面白いと感じる点が残り続けると述べました。山下四段も、将棋を指す価値は自分が楽しんで成長できるところにあるとし、対局者の強さに関係なく楽しめる点を強調しました。AI同士の対局では棋譜と消費時間のみが情報ですが、人間同士の対局には悩ましそうな表情や対局者からのコメントなど多くの情報があるため、人間同士の対局に価値があると主張しました。

西浦会長は、将棋は勝ち負けがはっきりするが、経営の勝ち負けは難しいとし、南海トラフ地震や富士山噴火、首都直下型地震の可能性を考慮し、ヒューリックが所有するビルを全て震度7に耐えられる建物にしたと説明しました。AIなら費用を収益に使うと判断するかもしれないが、安全と安心を優先した結果であり、考えてAIと違う手を指していく面白さを指摘しました。今日の鼎談を通じて、棋士たちがAI通りではなく、さらに乗り越えることをやっていると理解し、今後の将棋を見る楽しみが増したと締めくくりました。