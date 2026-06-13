藤井聡太六冠と伊藤匠二冠、将棋フェスで大盤解説に初タッグ

将棋界のトップ棋士である藤井聡太六冠と伊藤匠二冠が、「将棋フェス2026」で大盤解説に初めて共演。師匠と兄弟弟子の対局をペアで解説し、親しみのある掛け合いを見せた。イベントはファンとの交流を目的に、指導対局や撮影会など多彩なプログラムで盛り上がった。

将棋界のタイトル保持者である 藤井聡太 六冠と 伊藤匠 二冠が、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で開催された「 将棋フェス 2026」において、 大盤解説 で初めて共演した。 藤井は竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将の六タイトルを、伊藤は叡王、王座の二タイトルを持つ。

当日は、藤井の師匠である杉本昌隆八段と、伊藤の兄弟子にあたる斎藤明日斗六段が対局し、藤井と伊藤がペアを組んで解説を行った。 この対局は師弟対兄弟弟子という構図で、各々が1回ずつ作戦タイムを取れるルールで進行した。 解説中、藤井は「師匠、早くも正念場ですね」と発言するなど、中立的な立場ながらも本音を漏らす場面があった。 また、伊藤から「大盤を動かすのに慣れていない」と指摘された藤井は、「大盤の駒をどれだけ動かせるかで、解説力が問われる」と返した。

作戦タイムのタイミングでは、藤井が札を上げるのが遅かったために杉本から注意される一幕もあり、藤井は「局面は苦しい」と評しつつ、師匠から「もっと早く上げてほしかった」と再度指摘されるなど、親しみのあるやり取りが繰り広げられた。 将棋フェスは、棋士とファンの交流を目的とした新企画で、指導対局に加え、揮毫色紙の手渡しやツーショット撮影会など、ライトなファン向けサービスも充実させていた





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

藤井聡太 伊藤匠 将棋フェス 大盤解説 杉本昌隆 斎藤明日斗

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「プロサッカークラブをつくろう！2026」，Ver.1.2アップデート番組を3月13日20：00に配信プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »

「サカつく2026」，川崎フロンターレとのコラボステッカーなどを3月22日にMUFGスタジアム 場外フロンパークで配布プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »

「サカつく2026」，ダイスイベントを3月31日12：59まで開催中プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »

「プロサッカークラブをつくろう！2026」，Ver.1.3アップデートを実施プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »

「サカつく2026」，5人のレジェンド選手にフィーチャーした「サカつくGOAL!DEN SP選手スカウト」を開催プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »

「サカつく2026」，鈴廣かまぼことDAZNがゲーム内スポンサーとして登場プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »