第39期竜王戦7番勝負第4局で藤井聡太竜王が服部慎一郎七段を下し、4連勝でタイトルをストレート防衛した。服部七段は7連敗となり、藤井竜王の絶対的な強さが印象的な戦いとなった。

藤井聡太 竜王（24）が、 服部慎一郎 七段（27）との 第39期 竜王戦 7番勝負第4局で勝利し、4勝0敗の ストレート でタイトルを防衛した。第4局は2月20日と21日の両日、宮崎県都城市の霧島創業記念館 吉助にて行われた。先手の服部七段は勝ち星が必要なかど番の状況だったが、敗れ藤井竜王の連覇が決まった。

激しい長考が交差した将棋盤の攻防

戦型は角換わりとなった。藤井竜王は右玉に構えると、服部七段は穴熊を狙って左辺の香車を上げた。3連敗でかど番の服部七段は膠着した局面を打開するため、1時間に迫る長考の末、右辺に角を据えた。対する藤井竜王も応手に時間をかけ、1時間超の長考でこれに応じた。

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2日目に服部七段が封じ手を出した後、藤井竜王も再び1時間超の長考に打って出た。その後、玉頭に圧力をかけられ、自陣に角を成り込まれると服部七段はペースを失った。封じ手の場面では、銀で取るか歩で取るかの2択で藤井竜王は「悩ましかった」と振り返った。

藤井竜王の精度と服部七段の苦悩

藤井竜王による玉頭の継ぎ歩に対して、服部七段は「どのタイミングでも取るのは難しい。神経を使う展開」と分析した。その上で「こちらの陣形は堅いので、勝ちやすさが残っていればいいなとは思っていました」と前向きな姿勢も見せた。しかし、藤井竜王の盤上への圧力は容赦なく、服部七段は崩れていった。

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結果として服部七段は藤井竜王に4連敗し、藤井とのタイトル戦は通算で7連敗となった。服部七段は6月開幕の棋聖戦での3連敗から続けており、タイトル戦での連敗は続いてしまった。1勝を挙げてリベンジを図る構えだったが、叶わず悔しさをにじませた。

中盤の難しさが示す両者の実力差

服部七段は「こういった舞台で指すことができて勉強になることはあったんですけど、1勝はしたかった」と敗戦の悔しさを口にした。藤井竜王の強さについては「結構、中盤が難しいところもあって。難しい中盤でこちらがバランスを保ちきれなくて崩してしまう」と分析。改めて藤井竜王の精度の高さを実感したと語った。今シリーズを通じて、藤井竜王の圧倒的な実力が浮き彫りとなった。