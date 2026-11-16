楽天の藤井直樹投手が契約更改で「絶大な信頼」を目標に掲げた。2025年シーズンは2桁勝利と規定打者到達を誓い、フォーム修正と制球力向上で復活を目指す。

プロ野球楽天の左腕 藤井直樹 投手が、今オフの 契約更改 において自身の変化を明かした。彼は新たな年間テーマとして「絶大な信頼」を掲げ、2025年シーズンでの復活とチームへの貢献を誓っている。

藤井直樹のキャリアと実績の概要

1996年（平成8年）10月3日に神奈川県で生まれた藤井は、小学3年から野球を始めた。中学時代は瀬谷リトルシニアに所属し、小・中学校時代は外野手としてプレーしていた。富士市立高へと進学したことを機に投手への転向を決意し、当初はオーバースローで投げていた。

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高校3年春、スリークォーターへの投球フォームへ変更。夏の大会初戦となる藤枝東戦において、完全試合となるノーヒットノーランを達成し、注目を集めた。その後の進路では、東洋大学へと進学し、再びオーバースローへ戻している。

大学4年時の夏、最速150キロを計測する実力を発揮した。同期には上茶谷大河、甲斐野央、梅津晃大、中川圭太、末包昇大らがおり、強力な左腕陣の中で頭角を現した。

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社会人時代からプロへの道と球歴

2019年にJX-ENEOS（現ENEOS）へ入社し、社会人野球でもその才能を開花させた。1年目の社会人生活では、都市対抗野球大会において三菱日立パワーシステムズの補強選手として出場し、社会人代表にも選出される活躍を見せた。

2年目にはエースとして活躍し、ENEOSの5年ぶりの都市対抗野球大会出場に大きく貢献した。その活躍が認められ、2020年のドラフト会議で3位指名を受け、楽天へ入団した。

プロ入り後、2022年4月28日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦でプロ初登板初先発を果たした。この試合では6回無失点の好投でプロ初勝利を挙げるなど、通算67試合に登板し、23勝17敗、防御率3.04という好成績を収めている。

契約更改で誓う「信頼」の再構築

体格は身長176センチ、体重80キロの左投げ左打ちである。昨年の契約更改では「信頼」という言葉を書き記していたが、藤井自身は「あんまり得られなかったので」と自身の言葉で振り返っている。今回の更改では、明るいトーンを少し落とし、あらためて「絶大な信頼」という言葉を選んだ。

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「非常に悔しいシーズンだったので、来シーズンは絶大な信頼を置いてもらえるように頑張りたいと思います」と藤井は口にした。過去の悔しさをバネにし、投手としての精神的な基盤を再構築する決意を固めた形だ。

2025年シーズンの具体的な目標と対策

藤井の2025年シーズンにおける主な目標は、自己最多の11勝を記録した2024年シーズンと同様の2桁勝利達成、そして自身初の規定投球回到達である。チーム全体としても、今秋のドラフトで支配下登録の左腕を2人指名するなど、投手陣の競争が激化している状況だ。

藤井自身は「負けられない」と闘志を燃やしており、オフの期間を利用してフォームの細かなバランスを見つめ直すことに集中している。特に制球力と球速の向上に力を入れ、投手としての精度を高める具体的なトレーニングを積み重ねている。