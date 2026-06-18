藤井とElmieneの新曲「Comets + Gold」が誕生

藤井とElmieneが共作した新曲「Comets + Gold」が誕生しました。藤井がElmieneの楽曲「Someday」のカバーをYouTubeに投稿したことがきっかけで、クリスマス休暇中にElmieneが日本を訪れ、藤井のもとを訪問。数日間をともに過ごし、曲作りをしながら互いを知っていく中で「Comets + Gold」が生まれた。

藤井と Elmiene の出会いは、藤井が Elmiene の楽曲「Someday」のカバーをYouTubeに投稿したことがきっかけ。 その後、クリスマス休暇中に Elmiene が日本を訪れ、藤井のもとを訪問。2人は数日間をともに過ごし、曲作りをしながら互いを知っていく中で、楽曲「 Comets + Gold 」が生まれた。

同曲の制作について、Elmieneは「Kazeとの制作は、いろいろな意味でとても自然でした。 中でも僕が特に感銘を受けたのは、音楽がコードやハーモニーを通してどのように動いていくのかに対する、彼の特別な理解です。 彼は楽曲に深みと感情をもたらす、完璧な色彩を加えることに長けています。 彼のおかげで、僕たちの音楽の銀河にはさらに多くの星が加わりました」とコメント。

藤井も「彼の曲を初めて聴いたとき、すぐに恋に落ちました。 彼は、今の音楽に必要な古き良きソウルを取り戻してくれます。 この曲をレコーディングしたとき、彼の広大な宇宙の中をただ漂っているような感覚でした。 彼の音楽の銀河の中で、ひとつの彗星になれたことをとても幸運に思います」とコメントしている。

ミュージックビデオは19日午後8時（日本時間）に公開予定。 米ロサンゼルスで撮影され、2人が夢のような映画的な世界観の中に登場する。 互いに歌唱しながら、友情とリスペクトから生まれた同曲の世界を表現している





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