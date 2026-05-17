"死の遊戯で飯を食う。 44:CLOUDY BEACH": 44回目となる新たなゲームに挑むプロフェッショナル・幽鬼

死が隣り合わせの殺人ゲームのプロフェッショナル・幽鬼が、絶海の孤島で44回目となる新たなゲーム"クラウディビーチ"に挑む。島からの脱出がクリア条件と思われた矢先、一夜明けて凄惨なバラバラ死体が発見され、プレイヤーたちに疑心暗鬼が渦巻く。映像には、キャラクターたちのボイスも収められた。またプレイヤーが勢揃いしたビジュアルも公開されている。キャラクター情報も発表された。参加33回目の藍里は、ゲーム"CANDLE WOODS"の生き残り。辞めどきを失い、今もゲームに参加している。永世（えっせい）は学者のような雰囲気のプレイヤーで、今回が参加50回目。参加20回目の古詠（こよみ）は、幽鬼が今回初めて出会うプレイヤーで"CANDLE WOODS"以前からゲームに参加している。日澄（ひずみ）は小学生ほどの見た目で、人形のように表情の起伏が少ない。参加43回目の真熊（まぐま）は高身長かつ屈強な身体を持つ常連組の1人。参加30回目の蜜羽（みつば）はマイペースな性格で、協調性に乏しい。海雲（モズク）は参加10回目の、幽鬼が初めて会うプレイヤー。ベテランたちに囲まれてオドオドしている。

"死の遊戯で飯を食う。 44: CLOUDY BEACH "は、7月10日より劇場で2週間限定上映。 死が隣り合わせの殺人ゲームのプロフェッショナル・幽鬼が、絶海の孤島で44回目となる新たなゲーム"クラウディビーチ"に挑む。

島からの脱出がクリア条件と思われた矢先、一夜明けて凄惨なバラバラ死体が発見され、プレイヤーたちに疑心暗鬼が渦巻く。 映像には、キャラクターたちのボイスも収められた。 またプレイヤーが勢揃いしたビジュアルも公開されている。 キャラクター情報も発表された。

参加33回目の藍里は、ゲーム"CANDLE WOODS"の生き残り。 辞めどきを失い、今もゲームに参加している。 永世（えっせい）は学者のような雰囲気のプレイヤーで、今回が参加50回目。 参加20回目の古詠（こよみ）は、幽鬼が今回初めて出会うプレイヤーで"CANDLE WOODS"以前からゲームに参加している。

日澄（ひずみ）は小学生ほどの見た目で、人形のように表情の起伏が少ない。 参加43回目の真熊（まぐま）は高身長かつ屈強な身体を持つ常連組の1人。 参加30回目の蜜羽（みつば）はマイペースな性格で、協調性に乏しい。 海雲（モズク）は参加10回目の、幽鬼が初めて会うプレイヤー。 ベテランたちに囲まれてオドオドしている





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