"愚痴と醜い感情との折り合い: 5ちゃんねるで話してみた"

「最近の悩みは愚痴の楽しさを知ってしまった」というリスナーが紹介した情報を元に、井口と吉住はSNSでの誹謗中傷などの問題点を突き放って議論し、愚痴と醜い感情との折り合い、そしてコミュニケーションツールとしての5ちゃんねるについて話し合った。

2人は、リスナーの"最近の悩みは愚痴の楽しさを知ってしまった"という便りを紹介。 そのリスナーは匿名掲示板"5ちゃんねる"で不平不満を言って楽しむ一方で、自身の顔つきが悪くなることを感じ"潔痴さと醜い感情とはどうやって折り合いをつけるべきでしょうか"と悩んでいる様子だった。

井口は"愚痴は表立って言うのがいいよ"とキッパリ。 吉住も"陰で言うから良くないのかもね"と続いた。 SNSでの誹謗(ひぼう)中傷などが相次ぐ現状に、井口は"開示請求はどんどんやってほしい。 究極、顔と名前を全SNSで出したら全ての問題解決すると思う"と考えを述べた。

批判的なコメントから、双方のリアクションが始まる場合があることにも触れながら"こっちは顔と名前を出してる。 その段階で一生埋まらない差がある"とも訴えた。 吉住は愚痴がコミュニケーションのツールになるケースも紹介。 一方で、"誰かへの加害性になってはダメ"と強調した。

井口も"攻撃する目的で5ちゃんとかに入るのは良くない。 共感するツールとして使える分にはいいと思う"と補足。2人は"皆、醜いとすることも清いところもある"と、愚痴とうまく付き合っていくことをリスナーに薦めた





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