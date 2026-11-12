薬屋のひとりごと 第3期 2026年10月放送開始 新展開と主要キャスト一覧

アニメ「薬屋のひとりごと」第3期が2026年10月2日より日本テレビ系で放送開始。猫猫と壬氏の新たな試練、楼蘭の予兆、謎の仙女の噂など本格ストーリー展開と全キャスト情報を紹介。

人気シリーズ「 薬屋のひとりごと 」の第3期アニメ化が決定し、放送スケジュールおよび主要スタッフ・キャスト情報が公開された。本作は日向夏による原作小説を基にした作品で、2026年10月2日（金）から第1クールがスタートする予定である。第2クールについては2027年4月の開始が計画されており、 日本テレビ 系を中心に放送が行われる見込みだ。

物語の舞台拡大と猫猫の違和感

物語は子の一族による反乱の後始末が落ち着き、猫猫が花街の薬師としての日常へと戻るところから始まる。ある日、緑青館で出された朝餉をきっかけとして、猫猫は特定の「違和感」を覚えるようになった。この感覚の正体を突き止めるために、彼女は調査を始めており、視聴者は彼女の鋭い観察眼が新たな謎へと迫っていく過程を追うことになる。

Also read 「ブラックフライデーセール」開催！11月11日より全国のコーナン店舗およびコーナンeショップにて一斉スタート！

壬氏の真の身分と楼蘭の危機

一方、壬氏は本来の身分である皇弟であることを明かし、その責務を真摯に向き合う姿勢を見せるようになった。彼はその役割を果たす中で、楼蘭から最後に託された「国を襲う災害の予兆」について頭を悩ませている。この予兆は単なる噂ではなく、国家レベルの脅威となり得る深刻な事象であり、壬氏はその解決に注力することになるだろう。

謎の仙女の噂と茘国の影

さらに混乱に油を注ぐように、人々を惑わす謎の仙女の噂が飛び交い始めた。この噂により茘国にはふたたび影が落とし込まれ始め、社会全体に不穏な空気が漂い始めている。猫猫と壬氏にはこの状況を打破するための新たなる試練が待ち受けており、物語の舞台は後宮から市井、さらに隣国へと広がりを見せる。

Advertisement

声優陣と制作スタッフの詳細

主要キャラクターの担当声優は、猫猫役に悠木碧、壬氏役に大塚剛央が務める。この他にも高順役に小西克幸、馬閃役に橘龍丸、羅半役に豊永利行、陸孫役に内山昂輝、羅漢役に桐本拓哉、白鈴役に小清水亜美、梅梅役に潘めぐみ、女華役に七海ひろき、趙迂役に藤原夏海、白娘々役に上田麗奈が配されている。ナレーションは島本須美が担当する。

制作体制と放送スケジュールの確認

監督は筆坂明規が務め、中川航が副監督として補佐する。シリーズ構成は長沼範裕、キャラクターデザインは中谷友紀子が行う。脚本には柿原優子、千葉美鈴、小川ひとみが名を連ねている。キャラクター原案はしのとうこで、原作は日向夏の手によるものである。第1クールは2026年10月2日（金）から放送を開始し、第2クールは2027年4月からの開始を目指す。