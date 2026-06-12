薬局DX体験会、大阪府で開催 業務負担軽減と効率化の具体案を提案

大阪府内の薬局を対象に、薬局DXの実機体験と個別相談を通じて業務改善の方向性を検討する体験会が開催される。人手不足と業務負担が課題となる中、薬剤師が時間不足を感じる主要業務として薬歴作成、調剤、服薬指導が挙がっている。体験会では、実際の業務フローを想定したデモ環境を提供し、DX導入後の具体的な業務イメージを描く支援を行う。また、3月の「次世代薬局EXPO 大阪」で好評だった各種DXサービスも紹介される。薬局関係者は参加無料で、申込受付中。

しかし、薬局現場では人手不足や業務負担の増加が課題とされています。 大阪府においては、薬剤師の充足状況を示す指标として厚生労働省が令和5年に公表した薬剤師偏在指標で、薬局薬剤師偏在指標が全国7位、地域別薬剤師偏在指標が全国6位と比較的充足しています。

一方で、当社が全国を対象に実施した「薬剤師の業務実態に関する調査」では、薬剤師が「時間が足りない」と感じる業務として、「薬歴作成や記録業務」「調剤（監査・一包化・調整作業など）」「服薬指導や窓口での患者対応」が上位に挙げられ、対人業務の重要性が高まる一方で、日常の中心となる業務で負担感が高いことが分かりました。 このような状況を踏まえ、薬局DXは業務効率化や負担軽減の手段のひとつとして有効ですが、導入後の業務イメージを描きづらいという声も聞かれます。

そこで本体験会では、大阪府内の薬局がより参加しやすい環境を整え、薬局業務の流れを想定した実機・デモ環境を用いた体験や、個別相談を通じて、薬局業務のあり方や業務改善の方向性を具体的に検討するための機会を提供します。 大阪府では、3月に開催された「第7回 次世代薬局EXPO 大阪」の『CARADA 電子薬歴 Solamichi』出展ブースにおいても、本体験会で紹介する各種DXサービスを展示し、多くの来場者から好評をいただきました。 ぜひこの機会にご参加ください





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薬局DX 業務効率化 薬剤師不足 電子薬歴 体験会

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