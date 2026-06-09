薬丸岳『怪物の祈り』2027年映画化、監督は関根光才

薬丸岳の社会派ミステリー『最後の祈り』が『怪物の祈り』と改題され映画化。監督は関根光才、2027年公開。死刑囚と教誨師の心理サスペンス。

薬丸岳 の長編小説『最後の祈り』が、 映画化 に際して『 怪物の祈り 』と改題され、2027年に公開されることが決定した。 原作は、『天使のナイフ』で江戸川乱歩賞を受賞した薬丸が描く 社会派ミステリー で、『友罪』や『Aではない君と』などで人間の本質と社会の闇を追及してきた著者の最高傑作と評される。

物語は、死刑囚に生きる希望を与える教誨師として刑務所に潜入した主人公が、凶悪な殺人犯と向き合い、赦しと憎しみ、生と死、救済と復讐の狭間で葛藤する姿を描く。 監督は、小栗旬主演の映画『フロントライン』（2025年）で知られる関根光才が務める。 関根監督は緻密な人物描写と映像表現に定評があり、本作では被害者遺族と死刑囚という本来交わるはずのない二人の関係性を軸に、深いテーマに挑む。 キャストは後日発表されるが、既に映像化の問い合わせが殺到した話題作だけに、豪華な配役が期待される。

原作小説は2023年に角川文庫から刊行され、たちまち重版がかかるほどの反響を呼んだ。 映画化にあたり、タイトルが『最後の祈り』から『怪物の祈り』へ変更された。 これは、単なる死刑囚の物語ではなく、社会の闇と人間の弱さ、そして希望の本質を問いかける作品であることを強調する意図があるという。 薬丸岳は本作について、「人間の最も深い部分に触れる物語であり、読者に新たな問いを投げかけるものになった」とコメントしている。2027年の公開を前に、原作の再読や新たな読者の獲得が進むとみられる。

また、映画の成功を受けて、続編やスピンオフの企画も検討される可能性がある。 今後の情報に注目が集まる





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