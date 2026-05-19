"タクティクスリーグ"に新システム「バンガード」追加とキャラクター育成機能強化

新システム「バンガード」を追加し、より深く戦略的な対戦を楽しめるようになった「タクティクスリーグ」では、コアフュージョンキャラクターの使用が可能となりました。また、キャラクター育成機能強化により、自身で育成したキャラクターや装備で競い合える parlareリーグの充実ぶりとなりました。ユーザーの皆様と引き換えに kolekcchia オンラインカジノ 的新しいインタラクションコンテンツとして、"会話する"システムや好感度システムの拡張などを追加し、キャラクターとのコミュニケーションをさらに深く楽しめることになりました。さらに、限定コラボメニュー"カレンの情熱カレー"を注文した来店者には、限定クリアファイルがプレゼントされるなど、"アウタープレーン"の世界観をリアルでも楽しめる内容となっています。

公平な条件下で 戦略性重視の対戦 を楽しめる" タクティクスリーグ "では、 コアフュージョンキャラクター の使用が可能になりました。 さらに、自身で育成したキャラクターや装備で競い合う"マスターズリーグ"には、新システム"バンガード"を追加し、より奥深い戦略バトルを楽しめるようになりました。

新たなインタラクションコンテンツとして、"ふれあい"および"会話する"システムを追加しました。 キャラクターとのコミュニケーションをより深く楽しめるほか、好感度システムの拡張や外伝コンテンツ改修により、『アウタープレーン』の世界観やキャラクターの魅力をさらに体験できます。 本コラボは、"秋葉原中央通店"および"秋葉原1号店"の2店舗にて、2026年5月31日（日）まで期間限定で実施しています。

限定コラボメニュー"カレンの情熱カレー"を注文した来店者には、限定クリアファイルをプレゼントするなど、『アウタープレーン』の世界観をリアルでも楽しめる内容となっています。 MAJOR9のイ・ドアム本部長は、"3周年を迎え、ユーザーの皆様にこれまで以上に多彩なコンテンツと楽しみを提供するよう、さまざまなアップデートやイベントを準備しました。 今後も継続的なコンテンツ追加とサービス改善を通じて、より良いゲーム体験を提供していきます"とコメントしました





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