"やさしい日本語"化ツールの実証で英語学習や読み書き困難の子の学習意欲高め

NPO法人eboardにおいて、2024年度～2025年度にかけて実施した"やさしい日本語"化ツールの実証において、外国につながる子や読み書きに困難があるなど特別支援が必要な子が在籍する学校で実証が行われました。外国につながる子への実証では、読解負担が大幅に軽減され、利用者や支援者から好評の声が寄せられました。一方、ディスレクシア（読み書き困難）の子への実証では、読解負担も大幅に軽減され、利用者･支援者からは、コミュニケーションを中心とした生活支援につながるとの声が聞かれたことなどが報告されました。

2024年度～2025年度にかけて、NPO法人eboardでは、全国の外国につながる子や、読み書きに困難があるなど 特別支援 が必要な子が在籍する学校で、"やさしい日本語"化ツールの実証を行ってきました。

外国につながる子への実証では、"やさしい日本語"化ツールの利用により読解負担が大幅に軽減されたことが明らかになりました。 約4人に3人が「文章を読むのが楽になった」「これなら自分でも文章が読めそうだ」と回答しています。 英語学習に困っていた児童も"やさしい日本語"を手がかりに理解が進み、学習意欲が高まりました。 音読のスピードが上がり自信をもって読めるようになったことで、国語の授業にも抵抗なく参加できるようになり、友達とのやり取りも増えてきました。

一方、ディスレクシア（読み書き困難）の子への実証では、"やさしい日本語"化ツールの利用により読解負担が大幅に軽減されました。 約5人に4人が「文章を読むのが楽になった」「これなら自分でも文章が読めそうだ」と回答しています。 利用者･支援者からは、"やさしい日本語"化ツールを利用することで、単に文章が読みやすくなるだけでなく、コミュニケーションを中心とした生活部分の支援につながるとの声が聞かれました。 出現キーワード：英語学習, 読み書き困難, やさしい日本語, ツールの実証, NPO法人eboard, 国語学





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教育 通信教育 英語学習 特別支援 \やさしい日本語\化ツール 音読 国語学習 学校生活 友達とのやり取り

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