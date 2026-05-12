"かりゆし５８"など沖縄出身バンドが精力的に活動

沖縄出身の４人組バンド「かりゆし５８」がデビュー２０周年を迎え、精力的に活動している。その活動の一つとして、８日にはテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」（金曜・後９時）に出演し、代表曲「アンマー」を歌唱した。また、１０日に大阪城音楽堂で母の日ライブを開催し、新アルバムの発売や全国ホールツアーの開催を発表した。ライブでは代表曲や未発表の新曲を披露、会場にはサプライズでカーネーションプレゼントも行われた。

沖縄出身の４人組バンド「 かりゆし５８ 」がデビュー２０周年を迎え、精力的に活動している。８日に テレビ朝日 系音楽番組「 ミュージックステーション 」（金曜・後９時）に出演し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ（ＴＦＴ）」に登場し代表曲「 アンマー 」を歌唱した。 １０日に大阪城音楽堂で開催した 母の日ライブ では、この秋に新アルバムを発売し、１１～１２月に全国１５カ所を巡る 全国ホールツアー を開催すると発表した。

ライブは「ホームゲーム」で幕を開け、「電照菊」「ナナ」「恋人よ」などの代表曲を次々と披露。 未発表の新曲「結縁音（ゆいえんね）」も初披露され、２０周年イヤーならではの特別なステージに。 母の日にちなみ、来場者２０００人には日比谷花壇からカーネーションがサプライズでプレゼントされた。 ２月２日の２０周年記念日にリリースされた「愛を編む」に続き、ボーカリスト・前川真悟が会場に招待していた母・正枝さんへ感謝の言葉を直接伝える場面も。 その後披露された「アンマー」では、会場全体が感動に包まれた。

本編ラストでは「オワリはじまり」を披露。 イントロが流れると同時に大合唱が巻き起こり、会場の一体感は史上最高潮に達した。 アンコールでは恒例の“わっしょいコール”に応えてメンバーが再登場。

「手と手」で会場が大きなうねりとなり、最後は仲間への想いを綴った「ユクイウタ」でライブは感動のフィナーレを迎えた





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