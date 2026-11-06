蔵内勇夫元福岡県議、金銭授受疑惑を全面否定し政界引退を表明

福岡県議会の蔵内勇夫前議長が記者会見を開き、正副議長選出を巡る金銭授受疑惑を強く否定。辞職後初の会見で政界引退を明言し、第三者委員会による検証を求めた。

福岡県議会 の前議長である 蔵内勇夫 氏が5日、福岡市内で議員辞職後初となる記者会見を実施した。この会見は正副議長ポスト選出を巡る 金銭授受疑惑 への対応が主目的であり、蔵内氏は自身が関与したとされる不正行為について「そのような事実はございません」と明確に否定した。

疑惑の核心と蔵内氏の全面的な否定

会見の冒頭で蔵内氏は、金銭の受け取りについて「私は議会議員に関して金銭を受け取ったことはありません」と断言した。また、いわゆる「お車代」の名目で現金を受け取ったり、政治倫理に反する行為を行ったりしたことも一切ないと述べた。これらの疑念は、県議会における正副議長の人事決定過程における不透明さを巡るものである。

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ゴルフや飲食に関する経費負担については、これまで数多くの会合に参加してきたとし、誰が会計を担当し、自分がいくら負担したかまで細かく記憶していないと釈明した。ただし、参加する際は毎回「割り勘」の認識で出席しており、誰かに負担を強要したことはないと主張した。招待された際には、社会的な常識として相応の包みを提供したとも説明している。

対立する証言と第三者委員会への依存

民主会派で副議長を務めた新村雅彦元議員は、平成24年4月に福岡市内で会食した際、二人きりの状況で茶封筒に入った500万円を蔵内氏に渡したと証言している。これに対し蔵内氏は、「正副議長人事に関し金銭の授受は一切ございません」と一蹴し、この話が当時の政党や個人の金銭問題と関連している可能性があるものの、自民党県議団は無関係だと切り捨てた。

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新村氏の証言には信憑性がないと判断しており、第三者委員会での検証を求めている。また、新村氏が23年10月に沖縄県で行われたゴルフ会に参加し、費用として100万円を支払ったという点についても、蔵内氏は複数のゴルフ会に参加していることは認めたが、会計を担当したことはないとし、結果的に割り勘で進められたと述べた。

自民県連の幹事長を務めた樋口明議員も、23年1月に福岡市の仏料理店で開かれた自民県議団幹部らの新年会で、1人あたり約3万円の費用を全て負担したと証言している。蔵内氏はこの件についても、その店舗であったことは認めた上で、自分はお包みは渡したと考えていると反論した。

政治的影響とワンヘルス事業の見直し

蔵内氏が辞職したことで、政界の混乱は続いており、県民からの信頼回復が急務となっている。蔵内氏は辞職の理由について、県議会が大変な混乱に陥り、県民の皆様に大きな不信感を与えてしまったことに対する責任を取った結果であると説明した。次に進んで新しい県議会を築いていくことが重要だと判断したと語った。

また、蔵内氏が旗振り役と見なされていた「ワンヘルス事業」については、服部誠太郎知事が関連施設をゼロベースで見直す方針を示している。蔵内氏は知事の予算精査は当然の行為であり、何の違和感もないと述べた。蜜月関係や信頼関係と疑念が生じることは別次元の問題だとし、自身の関係性がどうなるかには関与していないと強調した。

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政界引退の表明と今後の検証プロセス

会見の最後に蔵内氏は、8月に議員辞職したが、それをもって政界を完全に引退する考えであることを明言した。選挙に出馬する予定は一切ないとし、名誉を汚されたことへの苦痛や耐え難い状況を感じながらも、現状を乗り越えていく意向を示した。

新村氏や樋口氏の証言との矛盾については、15年前の出来事であるため客観的事実の特定が難しいとし、お互いの意見が対立している以上、第三者委員会や百条委員会（県議会調査特別委員会）でしっかりと検証されるべきだと結論付けた。会見は蔵内事務所が主催し、記者の数や放送を制限する異例の条件付きで約1時間40分間行われた。報道陣からはさらなる説明を求める声も上がっていたが、蔵内氏は応じることなく会場を後にした。