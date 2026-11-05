蔵内勇夫氏、金銭疑惑否定 県議辞職から2か月半ぶりの記者会見

福岡県議会議長を辞職した蔵内勇夫氏は、金銭授受の疑惑を強く否定。第三者委員会への検証提案を行い、信頼回復への姿勢を強調した。

福岡市内のホテルで、元 福岡県議会 議長である 蔵内勇夫 氏が姿を見せたのは5日午前11時前でした。公の場で発言したのは、8月に議員辞職を表明して以来、およそ2か月半ぶりのことです。この記者会見は、長年県政に携わってきた蔵内氏が、自身の立場と事実関係を改めて示す重要な場となりました。

辞職は金銭問題と無関係と断言

蔵内勇夫氏は、議員を離れて2か月以上が経過した現在でも、県議会のことを思うと様々な思い出がよみがえってくると語り、心境を明かしました。しかし、あの時身を引くことが県議会の再出発のために必要だったという思いは変わっていないと強調しました。そして、議長および県議会議員を辞職したことは、金銭問題とは一切関係ないと明確に否定しました。この主張は、辞職の正当性と倫理観をアピールする核心的なメッセージです。

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金銭授受疑惑と接待疑惑を否認

初めに金銭授受疑惑については指摘されているが、そのような事実はございませんと蔵内氏は繰り返し述べています。議会人事に関して金銭を受け取ったことはなく、お車代であれ、いかなる名目であれ、社会的な儀礼を超えた政治倫理に反する現金を受け取ったことはありません。また、ゴルフの飲食についても、議会関係に限らず数多くの会に参加してきましたが、誰が会計をし、自分がいくら負担したかまで細かく覚えているわけではありません。

しかし、蔵内氏自身はいつも割り勘の認識で参加しており、その場ではなくとも後で支払っており、誰かに負担を求めることはありません。このように、金銭的な不誠実な行為があったという証拠はないと反論しています。個別の支出記録を完全に記憶していない点は認めつつも、基本的な姿勢は透明性があったと主張しています。

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証言の信ぴょう性と第三者検証へ

相手側からの証言では、500万円を紙袋で渡されたとの記述がありますが、蔵内氏はとても信じられない話だと否定しました。この証言は、当時所属をしていた政党の金や自身の金にまつわる話と関連している可能性はあるものの、自民党県議団には無関係な話であると切り捨てました。弁護士とも相談しており、相手が県議時代の行いなどがあることを踏まえ、証言に信ぴょう性はないと考えています。

問題は現在精査している最中ですが、事件から15年前であるため資料や証拠がなかなか出てこない現状があります。お互いの意見が真っ向から対立しているため、第三者委員会や百条委員会による検証を行うべきだと提案しました。この措置により、客観的な事実に基づいた真相解明を目指す方針を示しています。

今後の手続きと県議会の展望

蔵内勇夫氏は、最終的にどちらの主張が正しいかについては、現在精査している段階であり、即断を下すことは避ける姿勢を示しました。しかし、15年前の事実関係は複雑であり、第三者機関による検証が不可欠であるとの立場を貫いています。このプロセスを経て、県議会の信頼回復と再出発を図ることが最終的な目標です。

会見の最後には、議員辞職後2か月半という期間を経て、自身の信念を固く守りながら、県の政治と向き合っていく決意を表明しました。今後の第三者委員会の動向や、県議会内の議論の行いによっては、政治生態系に影響を与える重要な展開となる可能性があります。関係者は、透明性のある手続きを通じて、県民の信頼を取り戻すことに注力していくことになります。