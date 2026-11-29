コントユニットダウ90000の蓮見翔が、アニメ『クレヨンしんちゃん』の脚本を巡り伊集院光氏と起こした騒動について振り返り、すでに和解していることを明らかにした。

演劇・コントユニット「 ダウ90000 」を主宰する 蓮見翔 （29）が28日放送のフジテレビ系『さんまのお笑い向上委員会』（土曜・後11：10）に出演。 アニメ『 クレヨンしんちゃん 』の脚本をめぐって話題となった 伊集院光 との騒動について振り返り、すでに和解していることを明かした。

番組では、マヂカルラブリーの野田クリスタルが蓮見に「あれ、そんなことより、テレビ出ていいんだっけ」と質問。 これに蓮見は「いいんですよ、俺。 そんなにはもめてないですよ」と返答した。 MCの明石家さんまから「何したん？

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」と尋ねられると、「先輩の腰だけ抜き取っちゃいまして」と独特の表現で騒動を切り出した。 発端となったのは、蓮見が脚本を担当した『クレヨンしんちゃん』の9月19日放送回。 主人公の野原しんのすけが登場せず、両親の野原ひろしとみさえがリビングで約7分間にわたって会話を続けるという異例の内容だった。 この放送回を見た伊集院が、自身のラジオ番組で「腰が抜けるほどつまらなかった」と発言したことが話題に。