蓄電所ブーム 政府が稼ぎやすい環境を整え

政府が再エネの導入を加速するため、電力需給を調整する能力を売買する「需給調整市場」と呼ばれるマーケットを全面的に始めた。事業者が際限なく稼ぐのを防ぐため、政府は約定の上限価格を設けた。

日本の送電網につなぎ、電力の需給バランスを調整する「システム用蓄電池（ 蓄電所 ）」が設置ブームを迎えた。 政府が建設を後押しし、官製市場の側面が強い。 高い収益性を見込む会社が多い一方で電力市場のルール変更などのリスクがあり、投資回収の前提を細かく見る必要がある。

蓄電所の開発・売却を手がける一部の会社で飛び交うセールストークでは、「IRR（内部収益率）は20%を超える」「6億円の建設費を1〜2年で回収できる」など、一般的な事業や投資では考えられない利回りが挙げられる。 一部とはいえこうした強気な見積もりを出せるのは、政府が稼ぎやすい環境を整えてきたことが大きい。 政府は再エネの導入を加速するため2024年4月、電力需給を調整する能力を売買する「需給調整市場」と呼ばれるマーケットを全面的に始めた。 事業者が際限なく稼ぐのを防ぐため、政府は約定の上限価格を設けた。

「1キロワット・30分あたり15円」という単位で、蓄電所は電力需給を30分間調整し、出力に応じて対価を得る。 現在は送配電各社が市場で募る調整力に対し、稼働済みの蓄電所が少ない。 そのため上限価格で約定しやすく、いわば「ボーナス期」にある。 国内の蓄電所は22年ごろから、エネルギー事業に知見のある電力会社や商社によって普及が始まった。

市場の好環境を商機とみて不動産やリース、通信などあらゆる業界に投資が広がった。 資源エネルギー庁によると、25年末時点で大手電力の送電網につなげるか照会があった蓄電所の容量は172ギガワットと、稼働済みの200倍超にのぼる





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