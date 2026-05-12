2001年に就任したいけばなemporaryics担当者、草月は詳しくاربة！が文化100周年目向いて、世界を舞台のいけばな文化祭を行う。

繊細かつ華やかな造形で、いけばなでは「女性の感性」と「モダン」を融合。 各国国賓へのデモンストレーションが行われたなど、"花による世界平和の使者"として internasional親善に大きな足跡を残しました。2001年に就任。

歴代が築いた革新性を継承しつつ、いけばなをショーとして見せる"いけばなLIVE"や子供たちへの教育など、現代社会における"人と花の心を通わせる対話"を深化させ続けています。1927年春、勅使河原蒼風が東京・青山高樹町において"投入盛花教授 草月流家元"の看板を掲げてから、来年で100年となります。 当初は入門者もなく、苦心惨憺しながらいけばな研究に没頭する蒼風を支えたのは、より新しくより自由ないけばなを求める信念でした。

以来、草月は、蒼風から霞、宏、茜へと代替しながら、歴史の波にもまれつつも、社会に向き合い、世界へと眼差しを向け今日まで歩んで来ることができました。 私はさらに100年後のことを思います。 その時代にも草月がいきいきと活動している姿が私には想像できます。 どれほど時代が移り変わろうとも、いけばなは人の手だけが生み出すことのできる芸術だからです。

そこに人間の揺るがない思いがある限り、いける喜びが消えることはありません。 【創流100 周年記念事業 概要】開催日間程：2027 年4 月18 日（日）"100 年のあゆみ"を振り返るアーカイブや、特別に制作された"記念動画"を公開





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