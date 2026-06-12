蒼井翔太の4枚目のフルアルバム「LIMITLESS」リード曲「Facing My Shadow」楽曲配信スタート！

蒼井翔太の4枚目のフルアルバム「LIMITLESS」からリード曲「Facing My Shadow」の楽曲配信とMVの公開がスタート！ミュージックビデオでは蒼井を取り囲むように仮面を付けたバンドメンバーが楽器を奏でていく演出が繰り広げられる。歌詞ともリンクした内容となっているため、歌詞も映像もどちらも注目してほしい。

蒼井翔太 の4枚目のフルアルバム「 LIMITLESS 」からリード曲「 Facing My Shadow 」の楽曲配信とMVの公開がスタート！ ミュージックビデオでは蒼井を取り囲むように仮面を付けたバンドメンバーが楽器を奏でていく演出が繰り広げられる。

歌詞ともリンクした内容となっているため、歌詞も映像もどちらも注目してほしい。 こちらの「LIMITLESS」を引っ提げたライブツアー「蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS」のライブキービジュアルが昨日公開されたばかり。 意味ありげに肘をつく蒼井と、その机に反射するもう1人の人物が映されているビジュアルとなっている。

ライブツアーのグッズ事前販売も来週19日（金）からスタートするとのことで詳細をぜひ楽しみにしてほしい。 ライブツアーのチケットは現在一般発売中となり、ファイナルとなる埼玉公演はすでにソールドアウト。7/26（日）・初日の大阪、8/9（日）の愛知公演は現在発売中。

様々なジャンルの楽曲が集結する内容になる「LIMITLESS」の世界観をいち早く楽しんでもらいたい。 4thアルバム「LIMITLESS」はデジタルシングルとしてリリースされた5曲（「EVOLVE」「テンションがマンション⤴」「薺」「Endless You」「あいことば」）に加え、リード曲「Facing My Shadow」を含む新録7曲の全12曲が収録される。 初回限定盤につくBlu-rayにはFacing My Shadow」「EVOLVE」「薺」MUSIC VIDEOに加え、副音声（MVオーディオコメンタリー）とアルバムメイキングを楽しむことができる。

楽曲のMVに関して蒼井がどのようなコメントをコメンタリーとして寄せるのかぜひお楽しみに。 同時発売となる「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」のBlu-rayには1月18日（日）の公演の模様に加えて、ライブドキュメンタリー映像が特典として収録。 初のオーケストラとのライブを蒼井がどのように作り上げていったのか本編とあわせてじっくりと裏側も堪能してほしい。 SHOUTA AOI LIVE DOCUMENTARY ～make a Moments





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蒼井翔太 LIMITLESS Facing My Shadow MV Blu-Ray

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