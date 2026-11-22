俳優の蒼井優が41歳で映画監督デビューを果たした作家原田マハ氏初の監督作品『無用の人』の舞台挨拶に出席。原田監督の絶賛を受け、静謐な作品への期待を語った。

女優の 蒼井優 （41）は21日、東京都内の劇場で開催された国際映画祭「 東京フィルメックス 」のオープニング作品である映画『 無用の人 』の舞台挨拶に、 原田マハ 監督（64）と共に出場した。本作は美術館の監視員として働く主人公・聡美の物語を描いており、上映前の館内での挨拶には笑顔を見せながら観客へのメッセージを伝えた。

蒼井は自身の出演作品について、非常に静かな内容ではあるが、視聴者の心の奥底に大切にしまっておきたいような作品に仕上がっていると語った。観客に対し、どうかこの作品を受け取ってほしいと強く訴えかけるように挨拶を行った。

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原田マハ監督の映画初仕事と脚本

映画監督デビューを果たした作家の原田マハ氏は、自身が2014年に発売した著書『あなたは、誰かの大切な人』に収録された1編を原作として選び、自ら脚本も担当した。この映画は熟年離婚後の生活を描いており、主人公は1カ月前に亡くなった父親・唯一（演：イッセー尾形）から誕生日に送られてきたカギを通じて、知らなかった父親の晩年の側面と遭遇する物語となっている。

蒼井は、執筆やアートの第一線で活躍してきた原田マハ氏から映画の世界に興味を持っていただき出演オファーをいただいたことへの感謝を述べた。映画の世界に冒険に出ようとしてくださったその姿勢に対し、「参加していい」と言われているような光栄な機会であり、ぜひやりたいと即答した経緯を明かした。

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蒼井優の演技と原田監督の絶賛

蒼井は、美術作品を鑑賞する際、自分の息がかからないようにハンカチで口を覆って見る感覚に似ていると例えた。人と接する際も自分が人に作用しないように生きようとする人生を送ってきたと振り返り、いつの間にか自分の存在が思ったよりも薄くなっていた女性だったと自身を総括した。

これに対し、原田マハ監督は蒼井の役柄に対する感覚的な捉え方を高く評価した。直感的に役柄を自分で捉えながら、そこに蒼井自身の解釈をちゃんと加えている点に感心していると語った。コートを選ぶ際にも、主人公の聡美ならそのコートは着ないだろうと自分自身を小さく見せる感覚を理解している点について、にじみ出る美しさがあると絶賛した。

作品タイトルへの想いと今後の上映

挨拶の最後で蒼井は、作品タイトル『無用の人』という言葉に胸がザワッとしたりキュッとしたりする方がぜひ見てほしいと述べた。非常に静かな映画だが、絶対に手放したくないものが作品の奥に横たわっているような気がすると強調し、心の奥底で響くものがあると観客にアピールした。