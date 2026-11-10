葛飾区「キャプテン翼」活用の500億円規模スタジアム計画、住民から懸念の声

葛飾区が東新小岩運動場に整備を目指すスタジアム計画は、総事業費500億円規模とされる。区の方針に対し住民から批判的な意見が出ており、今後の進め方が注目されている。

東京都 葛飾区 が、人気サッカー作品「 キャプテン翼 」を活用した総事業費500億円規模のスタジアム建設計画を進めている。この日開かれた住民向けの場では、 葛飾区 の担当者が計画の基本方針を示したが、集まった住民からは厳しい視線が注がれた。

舞台となるのは、JR総武線新小岩駅から徒歩7分の「東新小岩運動場」である。現在、6.8万㎡の敷地には野球場や陸上競技場、テニスコートなどが並んでおり、区はこの地に新たなスタジアムを整備する構想を描いている。

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葛飾区が東新小岩運動場で目指す整備の概要

葛飾区は2024年に325億円を投じて東新小岩運動場の土地を取得し、天然芝やホスピタリティラウンジを備えた、1.5万人以上を収容できるJ1基準のスタジアムの整備を目指している。J1基準という条件は、上位カテゴリーでの試合開催を前提にした施設要件を具体的に示すものだ。

一方で、現在の敷地には野球場や陸上競技場、テニスコートが並んでいる。新たなスタジアムを造る場合、こうした既存の施設がどう扱われるのかは、周辺で運動場を利用する住民にとって大きな関心事となっている。

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南葛SCと高橋陽一氏が関わるスタジアム構想

葛飾区は「キャプテン翼」原作者の高橋陽一氏の出身地であり、同氏がオーナーを務めるサッカークラブ「南葛SC」のホームタウンでもある。南葛SCは関東サッカーリーグ1部に所属している。

南葛SCは現在、約2000人規模の区立奥戸総合スポーツセンターを本拠地としている。将来的なJリーグ上位参入を見据え、クラブはかねてスタジアム建設を熱望してきた。今回の計画は、こうしたクラブの要望と結びつく形で語られている。

収容規模を比べると、現在の本拠地が約2000人規模であるのに対し、計画では1.5万人以上の収容を想定している。この差の大きさが、計画の位置づけをめぐる議論の背景にある。

検討委員会の方針と住民が示した反対意見

区は今年6月に検討委員会を設置し、10月にはスタジアムの「あるべき姿」として、国際コンテンツの発信拠点とする方針を取りまとめた。委員会は、スポーツ政策を専門とする大学教授のほか、Jリーグ特任理事で元日本代表選手の小野伸二氏らで構成されている。

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一方、住民からは批判的な意見が相次いだ。ある住民は、「キャプテン翼」の舞台は静岡のはずであり、事業の推進は原作者のためで葛飾区が犠牲になるように感じられると指摘した。

別の住民は、日常的に多くの住民に利用されている運動場を潰し、一クラブのためにスタジアムを造るのは暴挙ではないかと主張した。住民の側は、地域の公共施設としての運動場の役割と、特定のクラブの要望との関係に疑問を投げかけている。

今回の情報では、区が今後どのような手順や日程で事業を進めるのかは示されていない。区の方針が実際にどこまで具体化されるのか、また住民の懸念にどう応えるのかは、今後の公式発表で明らかになる見通しだ。