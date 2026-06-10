葉田氏のヒグマ撮影騒動、裁判で称された名誉保護と解説

北海道出身ユーチューバー葉田氏が、2023年に撮影した木漏れ日の森でのピザ企画中にヒグマ親子に遭遇。批判と名誉棄損訴訟を経て、裁判で主張が認められた。場面を拡散された動画に対する批判と誤情報、そして葉田氏の謝罪と感謝の言葉をまとめた報道。

騒動になったのは、2023年に公開された動画である。 北海道を拠点に活動する 葉田氏 は、森の中でピザを食べながら視聴者の質問に答える企画を行った。 撮影中にヒグマの親子が現れ、 葉田氏 とスタッフは直ちに避難した。

離れた場所からはクマたちがピザを食べる様子を撮影していたという。 この騒動は、ABEMAのAbema Primeなどのメディアで取り上げられ話題を呼んだ。 その結果、他のユーチューバーから「誘引撮影にあたるのではないか」と批判が浮上した。 葉田氏は「事実無根だ」と主張し、名誉棄損等を訴えるとともに、野生動物を誘導することは基本的にできないと説明した。

裁判で争われた結果、葉田氏の主張が認められ、損害賠償金として1280万円を請求したものの、実際の金額は公開されていないが、相手側が支払う形となった。 相手側はネットカフェの回線を使って批判動画を投稿していたとし、訴えられた際に逃げるための対策をしていたと説明した。 また、他人の敷地内に侵入した行為も認められ、名誉棄損だけでなくプライバシー侵害も認められた。 葉田氏は裁判に至った理由を説明し、無視しようとした初期の考えから、今後の被害者が出る恐れがあると判断し、動き出したと語った。

彼は「やられた側は迷惑だし、アンチコメントが大量に来てメンタル的にも参った」と述べ、批判的な行動が最悪の事態を招く可能性を指摘した。 最後に葉田氏はファンへ向けて、炎上を経て応援し続けてくれた視聴者に感謝の意を示し、今後もルールや許可をクリアした動画制作を続ける旨を呼びかけた。 感謝のコメントとして「やった～これからも応援します」「良かった！ 正義は勝つ」「当然の結果です。

本当に憤慨でしたし、居た堪れないほど葉田さん達へ向けた言葉が自分の事のように辛かった。 長い間お疲れ様でした」「心から良かった」などが寄せられた





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葉田氏 ヒグマ撮影 名誉棄損 裁判 アンチコメント

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