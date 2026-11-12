落語家・三遊亭鳳楽死去 79歳 円楽一門会の総領弟子

本格派古典落語家三遊亭鳳楽氏が11月10日、老衰のため死去した。79歳。五代目円楽の総領弟子として一門を支え、圓生百席の継承に尽力した.

本格派の 古典落語 家である 三遊亭鳳楽 （さんゆうてい・ほうらく）が、令和8年11月10日に老衰のため死去した。享年79。死去の報は、鳳楽氏が所属していた「 五代目圓楽一門会 」が12日にX（旧Twitter）の公式アカウントを通じて発表した。近親者だけで執り行われた通夜や葬儀への感謝を述べ、謹んでその訃報を伝えた。

鳳楽氏の生涯と古典落語への貢献

三遊亭鳳楽の本名は内田啓次（うちだ・けいじ）で、1947年3月1日に埼玉県川越市で生まれた。1965年10月に五代目三遊亭圓楽に入門し、前座名は「楽松」として修業を開始した。その後、大師匠である六代目三遊亭圓生のもとに預けられて基礎を固め、本格派の芸風を身につけた。

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1978年の落語協会分裂騒動では、師匠らとともに協会を脱退した経験を持つ。翌1979年9月に真打へと昇進すると同時に、三遊亭鳳楽を名乗るようになった。師匠譲りの骨太な芸と、色気や品格を備えた高座で多くのファンを魅了し、古典落語家としての地位を確立していく。『円生百席』の全演目に挑戦するなど、六代目圓生が録音した古典の継承に並々ならぬ情熱を注いだ。

円楽一門会の運営と総領弟子としての役割

五代目圓楽の総領弟子として、鳳楽氏は一門会の牽引役として多大な功績を残した。2007年から2015年までの8年間、円楽一門会の会長を務め、組織の運営を指揮した。会長職を退いた後も、顧問として一門の後進の育成や団体の支え役として活動し、師匠の遺志を継承する存在であった。

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古典落語の継承活動においては、大師匠が残した『円生百席』の全演目に挑戦するなどの取り組みが特徴的である。これは単なる芸の披露ではなく、失われつつある古典芸能の保存と発展への強い意志の表れであった。その活動はファンだけでなく、業界関係者からも高く評価されており、落語界における伝統の維持に大きく貢献した。

死去の経緯と関係者の反応

「五代目圓楽一門会」が発表した声明によると、鳳楽氏は11月10日に老衰により永眠した。年齢は79歳であり、生涯をかけて落語芸術の普及と継承に尽くした人生であった。一門会は声明の中で、生前の厚意に対する深く感謝するとともに、謹んでこの事実を世間に通報した。

葬儀や通夜は近親者のみで行われたため、一般ファンとの最後の別れは控えめなものとなった。しかし、師匠譲りの芸風を高く評価するファンは多く、その訃報は落語界全体に大きな衝撃を与えている。三遊亭鳳楽という名が後世に受け継がれ、その芸風が次の世代へと確実に引き継がれていくことが期待されている。