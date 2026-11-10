菊池風磨のスポーツキングダム2026第3弾、12月13日午後4時5分放送決定

カンテレ・フジテレビ系『菊池風磨のスポーツキングダム2026』第3弾が12月13日午後4時5分から放送される。MCの菊池風磨が、各競技のトップアスリートによる初の生対決を堪能したとコメントしている。

カンテレ ・フジテレビ系のスポーツバラエティー特番『 菊池風磨 の スポーツキングダム2026 』の第3弾が、12月13日午後4時5分から放送されることが決定した。MCを務めるtimeleszの 菊池風磨 が、これに合わせてコメントを公開している。

同番組は「こんな勝負見たことない！」をコンセプトに、トップアスリートたちが競技の垣根を越えた真剣勝負や、前代未聞のチャレンジ企画に挑むスポーツバラエティー特番だ。第1弾は2024年、第2弾は2025年に放送されており、今回の第3弾で3回目の放送となる。

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菊池風磨のスポーツキングダム2026の見どころと企画内容

第3弾には、バレーボール、サッカー、フィギュアスケート、バドミントン、ボクシングの各競技からトップアスリートが集結する。大のスポーツ好きとして知られる菊池風磨が、かねてから望んでいた対決が実現する形だ。

企画の一つ『スパイクFKバトル』では、バレーボールのスパイクでサッカー選手からゴールを奪えるのかが勝負される。過去2回の対決ではバレーボールチームが連勝しており、今回の対決の行方も焦点となる。

『究極のスピードバトル』では、バドミントンの超高速スマッシュをボクサーが避けられるのか、それとも当たるのかが対決される。この企画は菊池風磨らがいるスタジオで実施されるため、アスリートの勝負を収録VTRではなく生で目の当たりにできる点が特徴となっている。

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坂本花織の氷上チャレンジと糸井嘉男の回転いす企画

『氷上チャレンジ』には、今年3月の世界選手権で優勝し、有終の美を飾って引退したばかりのフィギュアスケート選手、坂本花織が挑戦する。坂本はオリンピックメダリストとして知られ、その実力を生かした難題に臨む。

坂本が挑むミッションは『ぐるぐる100回転スピン！プレッシャーチャレンジ』と『ロウソク100本火消しショートプログラム』の二つだ。中でも、自身の武器でもあった高速スピンを100回転した後、何事もなかったかのように滑り出し、氷上の障害物をひとつも倒さずにゴールする内容は、番組が無茶なミッションと位置づける挑戦である。

菊池風磨は、この100回転した直後に滑ることがどれだけ難しいのかを身をもって知るため、スタジオで回転いすを用いた疑似体験に挑戦する。坂本が体験する過酷さを、MCが自ら確かめる構成になっている。

疑似体験では、驚異の身体能力から超人の異名を持つ元プロ野球選手の糸井嘉男が、菊池風磨の座った回転いすを100回転させる。その後、菊池風磨が自らの足でゴールまで歩くという流れだ。菊池は普段ダンスで鍛えていることを理由に、大丈夫だと口にしていたという。

菊池風磨が語る生対決の魅力と番組への思い

菊池風磨は、アスリートの勝負を生で見られることについて、うれしかったうえにわくわくしたとコメントしている。初の生対決を堪能した様子が伝わるコメントだ。

菊池は、アスリートの迫力、スピード感、勢いや息遣いを目の当たりにできるのは贅沢であり、緊張もしたと振り返った。スタジオにいるからこそ味わえる臨場感を強調している。

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坂本花織のチャレンジ企画については、菊池風磨も思わぬ形で参加しているという。菊池は、こんな形で参加できるのかと笑いを交えて話し、世界一の坂本花織と自身が共演した場面をぜひ見てほしいと呼びかけた。

菊池は、3回目の放送を迎えられること自体がうれしいと述べた。毎回、異なる競技のアスリートが戦う姿を見ることが年末の恒例になってきており、スポーツキングダムがないと年を越せない体になってきたとも語っている。

さらに菊池風磨は、番組の良さは専門的な知識から離れた場所にあると説明した。ジャンルを超えてアスリートやチームが戦う姿を見たいという、作り手の無邪気な思いから企画が生まれ、夢を実現する番組になっているという。

第3弾の放送日時と来年に向けたアスリートの姿勢

第3弾は12月13日午後4時5分からカンテレ・フジテレビ系で放送される。現時点で公開されているのは、この放送日時と、出演アスリートおよび企画内容である。

番組では、アスリートたちが次の対決に向けて来年はこうしたいと口にする場面が恒例になりつつある。菊池風磨は、そうした声に対して練習しなくても大丈夫だと笑いを交えて応じ、来年まで競技に集中してフォームを崩さないでほしいと切に願うと語った。

今回の第3弾は、バレーボール、サッカー、フィギュアスケート、バドミントン、ボクシングという異なるジャンルのアスリートが一堂に会する点で、シリーズの特色をさらに示す回となる。視聴者にとっても、競技の枠を越えた対決を生で感じられる放送になるとみられる。