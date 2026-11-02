菊池風磨が小泉成器新CMで研究員役、MONSTERとSEAMLESSの魅力を解説

timeleszの菊池風磨氏が小泉成器のアンバサダーとして新CM「KOIZUMI BEAUTY研究所」に出演。超速乾ドライヤーMONSTERとシェーバーSEAMLESSの機能性を熱く解説する様子が公開された。

timelesz の 菊池風磨 が、 小泉成器 公式サイトで3日から公開される新CM「 KOIZUMI BEAUTY 研究所」2篇に出演することが決定した。このCM公開に合わせて、撮影現場の様子を捉えたメイキング動画も同時に公開された。

菊池風磨が研究員役で登場

今期で「KOIZUMI BEAUTY」アンバサダー就任から5年目を迎える菊池風磨は、今回のCMで研究所の研究員に扮している。白衣姿で「キレイの最適解」を追求する姿が描かれ、理美容家電の機能性やデザイン性へのこだわりが強調されている。

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商品の研究に没頭するあまり、つい早口になってしまうなどの仕草も見どころとなっており、かっこいい反面、独特なクセの強さが魅力として表現されている。

MONSTER篇の速乾技術とSEAMLESSの機能性

超速乾ドライヤー「MONSTER」篇では、菊池研究員が研究所でドライヤーの最適解を模索している。従来のかっこよさや美しさをキープしながら、研究活動に没頭する様子が描かれた。MONSTERは2つのファンが創り出すパワフルな風で速乾を実現し、熱ダメージとオーバードライを軽減する温度センサーを搭載しているという機能的価値が解像度高くプレゼンテーションされた。

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試験容器に入った商品を愛おしそうに眺める表情など、細部へのこだわりも注目点である。手のひらサイズのシェーバー「SEAMLESS」篇では、商品への愛おしさがにじみ出る丁寧な所作で研究員らしさが表現された。

SEAMLESSは手のひらに収まるサイズでありながら高速駆動で髭をスムーズにカットでき、5枚刃が深剃りを実現できるというポイントが熱く解説された。シンプルながらも洗練されたたたずまいで、商品の魅力を印象付けた。

撮影現場の熱意とアドリブ披露

撮影現場では、白衣をまとった菊池風磨が「よろしくお願いします！」とさわやかにあいさつして入り、知的で研究員らしい落ち着いたたたずまいでスタートした。眼鏡姿で商品を愛おしそうに見つめたり、研究に没頭する真剣な表情を見せたりと、役柄にしっかり入り込んでいる様子だった。

商品をメインに迫力のあるシーンを撮影する際には、モニターで手の動きを細かく確認するなど、プロフェッショナルな姿勢を見せた。一方で、あえて違う動きを繰り返し、「ごめんなさい、ふざけているだけでした」と監督と笑う場面もあった。

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さらにCMラストの愛を伝えるシーンではアドリブを披露した。「好きだ！これが好き！めちゃくちゃ好き！ああこれが！」と興奮した様子で何度も撮影に挑み、クールな決め顔とのギャップに現場のスタッフからも笑いが起こった。