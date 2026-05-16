菅野智之二日成投手が日米通算150勝目達成

菅野智之二日成投手が日米通算150勝目を達成したことが発表されました。彼は16日のダイヤモンドバックス戦で先発、背負い塁打を奪って3-2の勝利を収めました。この節目での4勝目(3敗)を果たし、次の勝利もロッキーズのために腕を振って頑張りたいとのコメントを行いました。

ロッキーズ・菅野智之投手が 日米通算150勝目 (NＰＢ136勝、ＭＬＢ14勝)を達成したことが発表されました。 菅野は16日(日本時間17日)のダイヤモンドバックス戦で先発し、5回88球を投げながら 背負い塁打 を奪っており、3-2の勝利を収め、この節目での4勝目(3敗)を挙げました。8回まで1点のリードを守り切った後、8回裏打線が追加点を奪い、リードを2点に広げ、逃げ切りました。

菅野は試合後の現地放送でのインタビューで、体調不良だったことを明かしながら、しっかり自分の仕事をしようと思って投げたことに対して「吐き気と下痢ですね」と述べました。 日米通算150勝に関して、彼は「もちろんうれしい気持ちもありますし、ただ通過点だと思うので次の151勝目を目指してまたあしたから頑張りたいと思います。 」とコメントし、この勝利はロッキーズのために腕を振っていきたいとの意向を明しました。

彼は4月29日(同30日)のレッズ戦で今季3勝目を挙げ、日米通算150勝に王手をかけたが、5月4日(同5日)の本拠地・メッツ戦で6回途中4失点、同10日(同11日)の敵地・フィリーズ戦では5回5失点 costruito。1勝へ足踏みしていた。 この勝利は節点を誇りに思う事が多く、次なる151勝への道を歩んでいきたいとのコメントでした





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二日成投手 日米通算150勝目 背負い塁打 勝利 アレナド

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