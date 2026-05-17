菅野智投手、150勝を達成し、プロの世界に残る

ロッキーズ菅野智投手（36）は、今季4勝目（3敗）を挙げた。日米通算150勝（日本136勝、米国14勝）に到達した。

DENVER（USA COLORADO）16日（JAPAN TIME 17日）＝ROCKEYS 菅野智投手 （36）が、本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発。 体調不良の中、5回2失点と粘りの投球で、今季4勝目（3敗）を挙げた。

日米通算150勝（日本136勝、米国14勝）に到達した。 今から14年前の2012年。 前年のドラフトで日本ハムからの指名を拒否した菅野は、"球春"が迫る日本を離れ、メジャーのキャンプ地としても知られる米アリゾナ州で、体づくりに専念していた。 野球選手でなくとも、約1年間、実戦から遠ざかってまで"浪人"する覚悟は、生半可ではない。

それでも、当時22歳の菅野は、何年もプロで過ごしてきた選手かのように、どっしりと腰を据え、常に明るい表情で、連日、汗を流していた。 アマ当時から、意識レベルの高さはプロ級だった。 祖父に原貢氏、叔父に辰徳氏を持ち、野球界で"良血のサラブレッド"として育ったという理由だけではないだろう。 同地のスポーツジムでは、現役メジャーリーガーだけでなく、NFL（米プロフットボール）のドラフトで指名を目前に控える若者が繰り返す、嘔吐（おうと）直前の激しいトレーニングを目の当たりにした。

究極に"追い込む"ことを知ったのは、その頃だった。 当時、行く末も定まらなかった菅野が、この日までにプロの世界で"150"の白星を積み重ねた。 安易に妥協せず、決して楽な道は選ばない。 浪人時代、米国で感じた刺激、たゆまぬ向上心は、メジャーリーガーとなった今も忘れていない





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