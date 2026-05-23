菅野智之:今季4勝目、ずわい150勝目達成

ロッキーズの菅野智之投手(36)が22日(日本時間23日)に敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発登板。ロッキーズ移籍後では最長となる6回2/3を投げ、6安打2失点と好投したが、白星はならなかった。借金12でナ・リーグ西地区最下位のチームは逆転勝利を収めて連敗を3で止め、リーグ最遅で20勝目に到達した。

ロッキーズ の 菅野智之 投手が22日(日本時間23日)に敵地での ダイヤモンドバックス 戦に先発登板。 ロッキーズ 移籍後では最長となる6回2/3を投げ、6安打2失点と好投したが、白星はならなかった。

それででも借金12でナ・リーグ西地区最下位のチームは逆転勝利を収めて連敗を3で止め、リーグ最遅で20勝目に到達した。 打線は5回にマッカーシーの犠飛で1点を返し、なおも2死一、三塁の好機だったが、続くグッドマンが打ち取られて逆転はならなかった。 菅野降板後の8回に打線が奮起。 先頭のグッドマンが四球で出塁すると、続くラムフィールドが右翼線へ適時二塁打を放ち、同点に追いついた。

前回登板の16日の本拠でのダイヤモンドバックスは、開始約1時間前に吐き気や下痢などの症状が出るアクシデントに見舞われた。 それでも5回で88球を投げ、2失点の粘投で今季4勝目(3敗)と日米通算150勝目を挙げた。 日米通算150勝目に王手をかけてから2戦連続敗戦投手と足踏みしていただけに、三度目の正直での達成となった。 キャリア14年目で史上10人目の日米通算150勝。

試合後には「素直にうれしい。 自分一人の力ではここまで到達できなかった。 こっちで戦えて毎日充実している。 積み重ねられるよう頑張っていきたい」と感慨に浸っていた





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ロッキーズ 菅野智之 ダイヤモンドバックス プロ野球 好投 連敗を3で止め リーグ最遅で20勝目に到達

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