ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のスターで、2027年1月より独占配信されるオリジナルシリーズ『ナイト・テイルズ・クラブ』（全6話）の各話主演キャストが発表された…

『ナイト・テイルズ・クラブ』 ディズニープラス スターで2027年1月より独占配信開始 © 2026 DISNEY ENTERPRISES,INC. ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のスターで、2027年1月より独占配信されるオリジナルシリーズ『ナイト・テイルズ・クラブ』（全6話）の各話主演キャストが発表された。

山田孝之演じる怪異コレクターが誘う6つの物語に、菅田将暉、西村拓哉（Howzit）、森七菜、染谷将太、瀬戸康史、莉子がそれぞれ主演する。 原作は、『ぼぎわんが、来る』（角川ホラー文庫）で「第22回日本ホラー小説大賞」を受賞しデビューした作家・澤村伊智の『頭の大きな毛のないコウモリ 澤村伊智異形短編集』（光文社文庫）。 ホラー、ミステリー、怪談、都市伝説、呪いなど、さまざまな角度から現代社会に潜む怪異と、その奥にある人間の心の歪みを描いた全8編のうち、6編をオムニバスドラマとして映像化する。

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山田が演じるのは、地位も名声も富も手に入れた怪異コレクター・豊穣是一（ほうじょう・ぜんいち）。 彼が莫大な報酬と引き換えに追い求めているのは、都市伝説や呪い、伝承、怪談といった、この世に隠された奇っ怪な謎だ。