菅波美玲、≠ME卒業コンサートで7年の軌跡に感謝「大大大好き」ファンとメンバーへの思い涙

アイドルグループ≠MEの菅波美玲が卒業コンサートを開催。過去のライブ映像や代表曲で7年間の活動を振り返り、メンバーやファンへの感謝を口にした。アンコールでは手紙を朗読し、卒業曲「君はもう一度タネになる」を初披露。リーダー・蟹沢萌子からも激励の言葉が贈られた。

菅波美玲 の 卒業コンサート は、過去のライブ映像を流すことから始まった。 エモーショナルな雰囲気の中、メンバーがステージに登場。 菅波は「最高の日にしよう！ 」と叫び、自らセンターを務めた楽曲「マシュマロフロート」で幕を開けた。

その後、菅波が参加したユニット楽曲「ウルトラレアキッス」、また初のオリジナルソング「≠ME」など、約7年間の活動の歩みを感じさせる楽曲が次々と披露され、最終公演を彩った。 アンコールでは菅波がドレスに着替えて登場し、手紙を読み上げた。

「この7年間、皆さんからいただいた言葉は温かくて優しくて、私を包み込んでくれて、少し立ち止まってしまった時も、皆さんがいるから頑張れる、頑張ろうと思えていました」と、アイドルとして過ごした時間を振り返った。 一緒に汗を流したメンバーへ向けては「みんなと立つステージが楽しくて、みんなのギャップが大好きで、私はメンバーのことが大大大好きです。 みんなで進んできたこの7年間が私の中で一生消えない宝物で青春です」とし、「ファンの皆さん、これからも≠MEを支えてください。 そして、夢のステージまで一緒に駆け抜けてほしいです」と伝えた。

フィナーレでは、卒業のために制作された新曲「君はもう一度タネになる」が初披露された。 リーダーの蟹沢萌子は「美玲は全員の愛を受け取って、また歩き出します。 その道が輝き続けることを心から、願っています。 それぞれの道を歩んでいきますが、これからも応援よろしくお願いします」と激励した。

菅波は最後に「アイドル、とっても楽しかったです。 皆さんがいたから、ステージでたくさん輝けました。 皆さんからの温かい言葉、絶対にこれからも忘れません。 今まで本当にありがとう。 皆さんのことが大好きです」と感謝を述べ、卒業コンサートは幕を閉じた





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