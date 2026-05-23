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菅楓華:パッティングが好スコアを生んだ。課題コンディションを脅かされたがfinalsが行われ、今季2勝を狙う。

Golf News

菅楓華:パッティングが好スコアを生んだ。課題コンディションを脅かされたがfinalsが行われ、今季2勝を狙う。
GolfSecond RoundFinals
📆5/23/2026 1:27 PM
📰SportsHochi
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菅楓華はパッティングが好スコアを生んだ。出だしで打出たり、 umieszをねじ込みでバーディー取ったりと試行錯誤したが、課題コンディションを脅かされた。菅楓華はfinalsに向かっているが、今季2勝目を狙う。

降雨のため中止となった第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー２勝の菅楓華（ニトリ）が５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算６アンダーで首位と２打差の２位で決勝Ｒに進んだ。 パッティングが好スコアを生んだ。

"しっかり打てれば入る。 強く、浅めにラインを読むことだけ変えました"。 出始１番で１５メートル、６番はカラーから７メートルをねじ込んでバーディー奪取。１２、１３番で連続ボギーで一度後退したが、１５番で１つ取り返すと、最終１８番がグリーン奥１０メートルを沈めた。

"最後のバーディーが大きい。 明日につながるバーディーだった"。 今季パット数１位（パーオンホール）の巧者ぶりを発揮した。 前週の１７日に２１歳の誕生日を迎えた。

"最近は美容にすごくハマっている"という２１歳は、仲が良い政田夢乃（なないろ生命）や藤田かれん（ライク）から化粧品やコスメをプレゼントされた。 "ファンデーションやヘアミストをいただき、うれしかったです"とニッコリ。 自身のメイクも勉強中で"だいぶ変わった。 大人な感じのメイクもできるようになった"と笑みを浮かべた。

最終日は最終組に入り、今季２勝目を狙う。 この日はアプローチのミスが響いたが"アプローチする前にグリーンに乗せようかな"と照れ笑い。

"優勝争いは久しぶりなので、あんまり気持ちが空回りしないように自分のナイスプレーを心がけて頑張ります"。 初出場する２週後の全米女子オープン（６月４～７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ）に弾みをつける逆転Ｖをつかみとる

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Golf Second Round Finals Tour Seoul Under Par Win

 

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