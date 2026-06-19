荻上チキ氏、妻の難病とPTSDを公表 4日間欠席の真相語る

荻上チキ氏がラジオ番組を4日間欠席した理由を、生放送で妻の難病「家族性地中海熱」とPTSDによるフラッシュバックであると説明。昨年結婚した妻の症状に最善の治療法がない中、寄り添い続けたことを明かした。

フリーアナウンサーの 荻上チキ 氏が、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「 荻上チキ ・Session」を4日間連続で欠席した理由について、生放送で詳細に説明した。 荻上氏は、この4日間、身内の看病と介助に専念していたことを明かし、その身内が昨年結婚した妻であることを公表した。

妻は難病である「家族性地中海熱」を患っており、さらに幼少期の虐待経験によるPTSDから来るフラッシュバック症状があるという。 荻上氏は、妻の症状には有効な治療法がなく、症状が出た際には寄り添いながら落ち着くのを待つことが最善の対処法であると説明。 この4日間はまさにそのような時間を共に過ごしたと語った。 荻上氏は2016年に不倫が報じられ、当時は離婚協議中であることを謝罪していたが、その後、離婚が成立したとみられる。

今回の説明では、新たな結婚と妻の病状について初めて言及し、視聴者やリスナーに理解を求めた。 番組内では、家族の健康問題を理由に仕事を休むことの難しさや、公人としてのプライバシーと説明責任のバランスについても触れ、多くの共感を呼んだ。 荻上氏は、今後も妻のサポートを続けながら番組を続ける意向を示している。 この発言は、同じような状況にある人々へのメッセージとも受け取られ、病気や介護に対する社会の理解を深めるきっかけとなった。

また、荻上氏が自身の経験を語ることで、家族の健康問題に直面する多くの人々に勇気を与えたと言える。 このニュースは、芸能界だけでなく、一般社会にも大きな影響を与える内容であり、今後の荻上氏の活動にも注目が集まっている。 荻上氏は、2016年の不倫騒動から立ち直り、新たな人生を歩み始めたことになる。 妻の病状については、まだ克服すべき課題は多いが、二人三脚で乗り越えていく姿勢を示している。

このような状況の中で、荻上氏が仕事と家庭の両立をどのように図っていくのか、多くのファンが温かく見守っている。 さらに、このニュースは、難病やPTSDに対する認識を広める機会にもなり、社会全体でサポートする体制の重要性を再認識させるものとなった。 荻上氏の誠実な対応は、多くのメディアでも取り上げられ、好意的に受け止められている。 今後も、彼の活動から目が離せない





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