荒木優奈が瀬田GCでの無念を晴らすため再挑戦 ゴルフ5レディースの背景と展望

プロ2年目の荒木優奈選手が、昨年の悔しい経験を活かし、茨城で開催されるゴルフ5レディースで初優勝と米ツアー出場権獲得を目指す。その背景にある課題克服と現状の安定感について解説する。

プロ2年目の 荒木優奈 選手が、昨年9月に滋賀県 瀬田GC で行われた大会での敗戦という苦い記憶を糧にし、茨城を舞台とする今大会での優勝と、それに伴う米ツアー出場権の獲得を目指して意気込んでいる。荒木選手は去る昨年、初出場でありながら米ツアー勢を相手に健闘し、最終ラウンド直前まで首位争いを演じた経緯があるが、天候不順により決着がつかず、プレーオフで 畑岡奈紗 選手に敗れ2位で終えた過去を持つ。

雨天中止とプレーオフの痛恨ミス

昨年9月に滋賀県瀬田GCで行われたこの大会は、荒木選手にとって特別な思い出と悔恨の場となった。初出場というにもかかわらず、米ツアーの選手たちに対して渡り合い、第3ラウンドで65という好スコアをマークして首位に躍り出た荒木選手であったが、最終ラウンドは大雨の影響でコースコンディションが悪化し中止となった。これにより、54ホールの短縮競技での決着となり、通算15アンダーで並び、荒木選手と畑岡奈紗選手との間でプレーオフが行われることになった。

Also read 「arkhive」にFSP製「FSP CUT593P ホワイト」採用タワー型ゲーミングPC 2モデルが追加

このプレーオフは、18番ホールをパー5から129ヤードのパー3に変更するという変則的な形式で実施された。1ホール目で荒木選手はティーショットがグリーンをオーバーするというミスがあったものの、アプローチで2メートルに寄せ、パーパットを決めるチャンスを得た。しかし、このパーパットが決まらずボギーに終わり、1オン2パットでパーの畑岡選手が7年ぶり2度目の優勝を飾る結果となった。荒木選手はこの結果を受け、「負けるべくして負けた。良い経験になった」と振り返り、自身の悔しさを噛みしめている。

アプローチ力向上で安定感獲得

現在、茨城で開催中の今大会において、荒木選手は前回大会のリベンジを果たす強い意欲を明かしている。荒木選手は「コースは違うけど、新たな気持ちで頑張りたい」と語り、昨年の悔しさをバネに戦いの場へ向かおうとしている。プロ2年目の今シーズンは、まだ優勝のタイトルには手が届いていないものの、その安定感においては非常に高い水準を保っている。過去には31試合に出場し、そのうちトップ10入りを15回達成するという圧倒的な成績を残しており、メルセデスランクでも3位につけている。

Advertisement

特に荒木選手が昨年オフに重点的に取り組んだアプローチ技術の向上が、今の活躍を支えている。元々パッティングの上手さで定評があった荒木選手だが、今季は平均パット数が1.7537で4位という好成績をマークしている。さらに、オフシーズンに磨きをかけたアプローチ力は、リカバリー率が昨季の15位から今季は7位に浮上し、67.1233％という高い数値を記録している。荒木選手自身も「去年よりも安定度は断然いい」と、自身の成長を実感しており、コンスタントに結果を残せる体質へと進化を遂げている。

米ツアー出場権が掛かった次なる目標

荒木選手の最大の夢は、米ツアーでの活躍である。昨年は予選会の挑戦を見送ったものの、今大会で優勝することで来季の米ツアー出場権を獲得できる可能性を秘めているため、モチベーションは非常に高まっている。昨年のTOTO選手権での勝利を通じて、米ツアーへ進むルートが自分にも可能であるという確信を得た荒木選手は、「ティティクルとか世界ランク上位の選手と回りたい」と、世界ランク2位のジーノ・ティティクル選手らとの対戦を夢見て、強い意欲を示している。

現在21歳の荒木優奈選手は、2005年に熊本県玉名市で生まれ、4歳からゴルフを始めた。宮崎県の日章学園高等学校時代には、菅楓華選手や福田萌維選手らと全国大会優勝を経験し、2024年にプロテストに合格。昨年9月のゴルフ5レディースでツアー初優勝を果たしており、身長1メートル56、体重62キロ、血液型B型の小柄なフィジカルを持つ。初日から好調なプレーでスタートし、この大会での優勝を通じて、プロとしての次の大きなステップを確固たるものとするための重要な戦いとなっている。