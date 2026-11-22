プロゴルファー荒木優奈が最終日にホールインワンを達成し、通算13アンダーで今季初優勝を果たしました。1年2か月ぶり2勝目でメルセデスシード権を獲得した快挙の詳細を解説します。

プロゴルファーの 荒木優奈 （21）が、 最終日 に ホールインワン を達成する大逆転劇で今季初優勝を果たした。彼女は1イーグル、5バーディー、2ボギーの66をマークし、通算13アンダーで大会を制覇した。この勝利により、プロ1年目の昨年9月以降となる生涯2勝目を飾った。荒木は賞金1800万円を手にし、今大会終了時点でメルセデス・ランク50位以内の基準を満たして来季のシード権を獲得した。 最終日 に ホールインワン を達成しての優勝は、9年ぶり史上11人目という快挙である。

最終日のホールインワンで勝利確実

荒木の逆転劇を引き寄せたのは、スーパーショット2発による劇的な巻き返しだった。3番パー3（実測119ヤード）でプロ初となるホールインワンを達成すると、彼女は喜ばしくてピョンピョンと跳びはねた。この瞬間が彼女の勢いを加速させ、最終盤の激闘へつながった。首位争いを制する上で不可欠な強打を、彼女は最終日に連続で見せた。

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特に注目すべきは、17番パー5での決定的なプレーだ。荒木は吉本ここね（26）と首位で並んで迎えたこのホールで、残り201ヤードから7ウッドを用いた。この一打は「100点」の出来栄えで、2オンに成功する完璧なショットとなった。続くバーディーで競り勝ち、最終日にエースを達成した選手が優勝するのは、記録が残る02年8月以降で4例目となった。史上11人目の偉業を成し遂げた荒木は、その瞬間を「うれしいことが詰まった一日。最後まで強い気持ちで勝ててよかった」と振り返った。

メンタル戦を克服し最大22バーディー

2勝目は遠く感じられたが、荒木自身は悲観することなくこの時を待っていた。昨年後半の初優勝以降、今季は2位が4度ありあと一歩のところで勝てなかった時期が続いた。しかし、「シンプルに『実力不足じゃね？』と思っていた」と語り、技術面での自信は捨てていなかった。コーチでもある父親から「技術は足りている。あとは勝負弱いメンタルだけ」と背中を押され、精神的な硬さを解放できた。

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その結果、今大会では最多となる22本のバーディーを記録。この輝かしいスコアにより、シルバーコレクターを返上するほどの安定感と攻撃力でツアーを席巻した。父親からの言葉が功を奏し、勝負強いメンタルを手に入れた荒木は、長年懸念されていた弱点を明確に克服した。この大会を通じて、彼女は技術的な実力が伴う中で、いかに心を強く持ち勝負を仕掛けるかが勝利への鍵であることを体得した。

熊本地震からの復興と恩返し

この勝利には、故郷の悲劇を乗り越えようとする想いが込められている。7月に熊本県で最大震度7の地震が発生し、実家がある玉名市は物流が止まるなど多大な影響を受けた。荒木は「優勝が報告できてうれしい」と述べ、被災地への恩返しの意味を込めた1勝であることを明かした。この勝利は、個人のリザルトを超えて、地域社会への大きな励ましとなった。

今季34戦でトップ10入りを18回果たすなど、荒木はコンスタントに好成績を収めてきた。ポイントランクは、今季年間女王の桑木志帆、昨季の女王の佐久間朱莉に次ぐ3位につけている。この安定した活躍により、プロ3年目の来季に向けて「年間女王を狙いたい」と意気込みを強めている。荒木は、単なる上位争いではなく、ツアーの頂点へ登りつめる野心を公言した。

歴史的快挙と他選手のシード獲得

最終日にホールインワンを達成した選手が優勝したのは、17年のスタジオアリス女子オープンでのテレサ・ルー（台湾）以来、9年ぶり11例目である。データが残る02年8月以降の最終組達成者としては、08年の馬場ゆかり、10年の横峯さくら、そしてルーに続いて4例目の歴史的出来事だった。この快挙は、女子ゴルフ界における稀有な記録として刻まれることとなる。

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荒木の優勝により、他の主要な賞金獲得者たちにも朗報がもたらされた。12アンダー2位の吉本ここね（26）と、10アンダー3位の藤田かれん（26）は、ともに逆転で初シード権を獲得した。吉本は不二サッシ、藤田はライクに所属しており、この大会を通じてトップ争いを演じた彼らも、来季の安定した活動基盤を確保した。荒木の活躍が、周囲のライバルたちにとっても大きな追い風となった結果となった。