12月13日投開票の茨城県議土浦市選区で現職と新人計6人が立候補。無所属3候補が既成政党批判や新しい政策を掲げ、有権者の動向が争いの行方を左右する。

茨城県議会議員選挙の 土浦市選挙区 において、12月13日の投開票に向けて立候補予定者6人による激しい戦いが始まっている。この選挙区は定数3であり、12月4日に公示が実施される。前回2022年12月の選出では自民党と公明党が無投票で議席を分け合ったが、今回は現職3人と新人3人の合計6名が名乗りを上げ、大混戦の様相を呈している。

自公両党組織フル稼働で支持争う

自民党の伊沢勝徳氏（56）と高橋直子氏（42）、公明党の阿部裕氏（54）は、政党の組織力をフルに活用して選挙戦に臨む。伊沢氏は議長などを歴任した6期の実績を強調し、後援会を軸に企業や業界団体との連携を深めている。高橋氏は子育て支援などの政策を掲げ、SNSを活用した発信と地域行事への顔出しを通じて支持基盤の拡大を図っている。

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公明党の阿部氏は、前回の議席を退任する八島功男氏の地盤を引き継ぐ形で出馬している。移動の利便性向上などを主張し、創価学会の組織力を武器に票の浸透を急ぐ。公明党の山口那津男元代表も応援に入り、候補者の支援体制は厚い。この3候補は既存政党の支持層を固め、組織的な投票誘導を主戦場とする戦略だ。

無所属3候補が既成政党に批判票

対する無所属の3候補は、無党派層や若年層からの支持獲得に焦点を当てている。内田正彦氏（53）は「過度な移民政策反対」を掲げ、不法ヤードへの監視強化や不法就労通報報奨金制度の拡充を訴える。駅や交差点でのつじ立ちを通じて政策認知を広げる動きが見られる。

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小野勉氏（64）は「お金のかからない選挙」を理念とし、自らのごみ拾い活動などの様子をSNSで発信している。政治に関心のない層や若い世代へのアプローチを強化し、既存の政治構造に対する批判的な視線を持つ有権者の支持を集める狙いだ。

インド出身の元江戸川区議であるよぎ氏（49）は、民間出身の校長として土浦一高で勤務した経験を活かす。政治団体「自由と調和」の推薦を受け、教育改革や経済活性化を訴えている。前かすみがうら市長の宮嶋謙氏率いる団体のバックアップを受け、新たな政治潮流を作り出すことを目指している。

有権者の無党派層が戦況を左右

近年、茨城県内では既存政党への不満を抱く有権者の存在が顕在化しており、土浦選区の戦局もこれに翻弄される可能性がある。2023年9月の茨城県知事選では、内田氏が政党推薦なしで約15万8千票を獲得し、共産党推薦候補に迫る結果を残している。

また、2024年9月の桜川市議選では、結成間もない「自由と調和」が議席獲得を果たしており、無所属候補の実力が増している。土浦市選挙区における6候補の争いは、無党派層や若年層の投票行動を占う重要な指標となる。どの候補が既存の支持層を維持し、新たな支持を掘り起こせるかが、12月13日の投票結果を決定づける鍵となる。