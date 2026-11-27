AndrewMacAskillSamTabahriti[ロンドン２６日ロイター]-英国の２０２５年７月─２６年６月

- 英国の２０２５年７月─２６年６月の純移民数は、新型コロナウイルス禍を除くと３０年弱ぶりの低水準となった。 純移民数は、英‌国に１年以上滞在するため入国した人数から、１年以上海外に移住するため‌出国した人数を差し引いたもの。

英国家統計局が２６日発表した暫定統計によると、２５年７月―２６年６月の純移‌民数は７万７０００人と、前年同期の２０万４０００人から大幅に減った。 労働者や留学生、難民申請者に対する移民規制の強化が主因。 ピークだった２３年３月までの１年間の約９４万４０００人の１割未満​に落ち込んだ。 過去の政権が目指した純移民数の数万人台への削減が実現する一方、経済への影響を懸念する声も出ている。

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移民問題は、この１０年余りにわたって英国政治の主要争点となっている。 欧州連合（ＥＵ）域内か‌らの移動の自由に対する不満は、１６年の国民投票で英国のＥＵ離脱（ブレグジット）支持を後押しし⁠た要因の一つ。 今週公表されたユーガブの調査では、移民問題は経済に次いで有権者が重視する課題に挙げられた。 右派ポピュリスト政党「リフォームＵＫ」は今回の統計について「ことさら祝うべき数字ではない」と指摘。