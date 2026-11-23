イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4カ国が2035年女子ワールドカップの共同開催国にFIFA総会で承認され、1966年の男子大会以来初となる英国での大会開催が決定した。

FIFA 総会は月曜日にオンラインで特別会議を開き、 イングランド 、 スコットランド 、 ウェールズ 、 北アイルランド の4カ国による2035年 女子ワールドカップ の共同開催を承認した。この決議により、サッカー史上において英国全域で男女ともにワールドカップが開催されるという歴史的快挙が実現することとなった。

1966年にイングランドが男子大会を開催して以来、英国でのワールドカップ開催は約70年ぶりとなる。立候補したのは英本土4カ国だけであった「オール・トゥギャザー」計画であり、FIFA加盟国からの競合他社が存在しない状況での承認となった。

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1966年以来初となる英国での開催

この決定は、サッカー界において英国全体での団結と協調を象徴するものとして注目されている。イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという複数のナショナルチームが存在する国々が、一つの大会を共に運営する体制は世界でも例を見ない特異な試みである。

FIFAは今回の承認を通じて、女子サッカーのグローバルな成長と普及に貢献する重要なステップを踏んだと表明している。各自治政府が連携してスタジアム建設やインフラ整備を行うことで、大会の成功に向けた基盤が着実に整えられつつある。

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「オール・トゥギャザー」計画のスタジアム詳細

「オール・トゥギャザー」計画では、イングランドに14会場、スコットランドとウェールズに各2会場、北アイルランドに1会場の合計19会場を用いることが提案されている。この広範なネットワークは、ファンが各地域を巡りながら大会を楽しむための多様な選択肢を提供する。

イングランドの主要会場には、ロンドンのウェンブリー、マンチェスターのオールド・トラッフォード、ロンドンのエミレーツ・スタジアム、マンチェスターのエティハド・スタジアム、ニューカッスルのセント・ジェームズ・パーク、バーミンガムのヴィラ・パーク、リーディングのエランド・ロードが含まれる。これらの施設は過去に数々の国際試合を開催しており、大会運営の経験豊かなインフラを持つ。

スコットランドとウェールズの会場選定

スコットランドからはグラスゴーのハムデン・パークとダンファームリンのイースター・ロードが候補に入っている。ウェールズからはカーディフのプリンシパリティ・スタジアムとスウォンジのカーディフ・シティ・スタジアムが選定されている。これら4会場は、それぞれの地域におけるサッカー文化の中心地として機能する。

ハムデン・パークはスコットランドサッカーの聖地として知られ、多くの重要なマッチが開催されてきた歴史を持つ。プリンシパリティ・スタジアムもウェールズのナショナル・スタジアムとして、国内外のトップレベルの試合を開催する重要な拠点である。

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2031年大会と今後のスケジュール

一方、2031年女子ワールドカップは米国主導の共同開催案に決定しており、英国の計画とは別に進行している。2035年大会の開催に向けて、各自治体はスタジアムの改修や交通網の整備、宿泊施設の確保などの具体的な作業を開始する。

FIFAは今後の進捗を追跡し、必要な支援を行う方針だ。4カ国の開催準備状況は定期的なレビューを経て評価され、大会成功への道筋が示される。ファンは、2035年夏に英国各地で繰り広げられる熱戦を心待ちにする。