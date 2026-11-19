英FTSE100と欧州STOXX600が約1カ月ぶりの安値を記録。投資家のリスク回避姿勢から日用品や製薬株が売られ、エネルギー価格上昇により債券利回りは小幅に上昇した。

英国 ロンドン株式市場 では、投資家の強固なリスク回避姿勢が市場を支配し、4日にかけて株式銘柄の広範囲な売り圧力を受ける中で取引を終えた。 FTSE100種指数 は4日連続の下落となり、終値は約1カ月半ぶりの安値を記録した。市場全体の売り越しの流れを受け、投資家は成長期待から防御的なポジションへと資金を移動させ、景気敏感株から防御株への回転が進んでいる。

中型株で構成するFTSE250種指数も、0.71%安となり、これにより6営業日連続の下落となった。この下落局面において注目されるのは、人工知能（AI）開発大手の米アンソロピックが大型新規株式公開（IPO）を果たしたにもかかわらず、AIセクターを巡る投資家の懸念が依然として強く残っている点である。むしろ、アンソロピックのIPOは市場全体を押し上げる材料とならず、株式市場全体のセンチメントに対してほとんどプラスの影響を与えなかった。この状況は、投資家がAI関連の過熱感や估值に対する警戒感を強めていることを示唆している。

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英国市場の業種別動向と個別銘柄の動き

FTSE100種指数を構成する各セクターは、ほぼ全面的に下落した。日用品大手のユニリーバは2.2%安となり、電力・ガス供給のナショナル・グリッドは2.6%下落した。通信大手のボーダフォンは4.0%安となり、石油大手のシェルは0.6%安となった。金融大手のHSBC（汇丰银行）は0.9%安、製薬大手のGSKは1.7%安となるなど、主要銘柄の値下がりが相次いだ。金融サービスのクローズ・ブラザーズ・グループは7.7%と大きく下落した。

一方で、増益決算を発表した防衛機器メーカーのバブコック・インターナショナルは、好調な業績を背景に9.4%高と単独で上昇した。これは、地政学的リスクや防衛費増加への懸念から、防衛株が他のリスク資産とは異なる動きを示したことを意味する。しかし、バブコック・インターナショナルの活躍も、FTSE100種指数全体の下落傾向を覆すには至らなかった。このように、個別銘柄の好材料が市場全体の下落トレンドを止めるには至らず、リスクオフの流れが強い状況が続いている。

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欧州市場の広域売りとセクター別分析

欧州株式市場も英国市場と同様の動きを示し、4日連続で取引を終えた。STOXX欧州600種指数は終値として約1カ月ぶりの安値を付けた。この下落において目立ったのは、食品・飲料やヘルスケア株などの売り注文であり、防御的と見なされるセクターでさえ売られる状況が生じた。STOXX欧州600種食品・飲料株指数は2.05%、ヘルスケア株指数は1.79%それぞれ下落した。

スイスの製薬大手ノバルティスは3.2%安となり、中期の売上高目標を従来予想の下限としたことが、市場で売り材料と見なされた。米企業の買収を検討していると報じられたフランスの製薬大手サノフィも2.9%下落した。半導体セクターでは、オランダのASMホールディングが2.2%、欧州のSTマイクロエレクトロニクスが1.6%、ドイツのインフィニオン・テクノロジーズが0.3%それぞれ上昇した。特にフランスのソイテックは、業績見通しが市場予想を上回ったことで12.0%高となり、好業績が株価上昇を押し上げた。

銀行株では、イタリアのウニクレディトが0.2%高となった。これは、ドイツ政府とコメルツ銀行買収に関する主要な争点で合意したことが背景にある。ただし、コメルツ銀行自体は1.2%下落しており、買収関連のニュースが一律にポジティブに作用したわけではない。欧州市場全体では、アンソロピックのIPOへの期待感が薄れ、AIセクターへの投資家が慎重姿勢を強めていることが、広範な銘柄安の背景にある。

債券市場の動向とエネルギー価格の影響

ユーロ圏の債券市場では、域内国債利回りが小幅に上昇した。この上昇の背景には、エネルギー価格の上昇がある。市場参加者は、株式市場全体を押し上げる材料とならなかった米アンソロピックのIPO動向を注視していたが、結果として株式市場の弱含みを受け、安全資産とされる債券に投資資金が流入した。これにより、利回りの上昇は比較的抑えられた状況となっている。

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ドイツの10年債利回りは2ベーシスポイント（bp）上昇し、3.41%となった。独2年債利回りも3bp上昇し、3.15%となった。ユーロ圏の指標となる独10年債利回りは、9月下旬に17年ぶりの高水準となる3.653%を付けた後、ここ数カ月は低下傾向にあった。エネルギー価格の落ち着いた状況や、ハイテク株の売り受けによる資金の安全資産への移動が、低下の背景にあった。しかし、19日には欧州の天然ガス価格が約3%上昇し、国債利回りを押し上げる要因となった。

原油価格も小幅に上昇しており、これが債券利回りの上昇を後押しした。フランスの10年債利回りは19日、5bp上昇して4.94%となり、独仏10年債利回り格差は153bpとなった。これらの債券市場の動きは、エネルギーコストの上昇がインフレ懸念を再燃させ、中央銀行の政策金利に与える影響を市場が織り込みつつあることを示している。アンソロピックのIPOという個別の出来事が、株式市場全体のリスク選好度を低下させ、結果として債券市場への資金移動を通じて利回り変動を誘発した構造が明確になった。