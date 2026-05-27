英労働党補欠選挙でバーナム市長が本格始動 党首選へ布石

英国与党労働党の最近の地方選挙大敗を受けて、スターマー首相への退陣圧力が高まる中、ライバルと目されるアンディ・バーナム・マンチェスター市長が下院補欠選挙で本格的な選挙運動を開始した。6月18日に投開票が行われるメイカーフィールド選挙区での勝利は、 labor党の党首選および今後の政権交代の行方を左右する「天下分け目」と位置付けられており、バーナム氏が勝てば党首選でスターマー氏を圧倒し「バーナム政権」が現実味を増す。一方、右派ポピュリスト政党リフォームUKの候補との接戦が予想され、バーナム氏が敗れた場合は労働党の混乱が長引く可能性がある。この選挙は英国政治の転換点となる可能性を秘めている。

英国の 労働党 は最近の地方選挙で大敗し、 キア・スターマー 首相への退陣圧力が高まっている。 そんな中、 労働党 の実力者であり、スターマー氏のライバルと目される アンディ・バーナム ・マンチェスター市長が、6月18日実施の下院 補欠選挙 に向けて選挙運動を本格化させている。

バーナム氏は元下院議員で、かつて保健相などを歴任した。 もし国政に復帰すれば、労働党の党首選に出馬する道が開け、有力候補となるのは確実だ。 補欠選挙は、スターマー氏に批判的な労働党議員がバーナム氏に議席を譲るとして辞職したことを受け、イングランド中部のメイカーフィールド選挙区で行われる。 首相交代に関わる可能性があることから、イギリスのメディアはこの選挙を「天下分け目」と位置付けている。

今月19日に労働党の公認を得たバーナム氏は22日に現地入りし、「私に投票すれば労働党を変えられる」と支持者に訴えた。 補欠選には、近年勢力を急拡大させている右派ポピュリスト政党「リフォームUK」も候補者を擁立した。 同党は2024年の前回総選挙で次点となった配管工のロバート・ケニョン氏を立てており、バーナム氏との接戦が予想される。 最近の世論調査ではバーナム氏がやや優勢だが、選挙の情勢は予断を許さない。

バーナム氏が勝利すれば、「リフォームUKに対抗できる指導者」としての求心力が高まり、その勢いに乗って党首選でスターマー氏を含む他の候補を圧倒することが見込まれる。 スターマー氏が「負け戦」となることを見越して、党首選を待たずに辞任するシナリオも考えられる。 いずれにせよ、補欠選での勝利は「バーナム政権」の誕生に一歩近づくことになる。 一方、バーナム氏が敗れた場合、「労働党上層部はまひ状態となり、改めて不確実な局面に突入する」とBBC放送は分析している。

バーナム氏以外に党をまとめ切れそうな実力者はおらず、党の混乱が続くことになりそうだ。 この補欠選挙は、労働党の今後の方向性だけでなく、英国政治全体の行方を左右する重要な戦いとなる可能性が高い。 バーナム氏はマンチェスター市長としての実績をアピールし、党の刷新を主張しているが、スターマー政権下での政策の継続性を問う声もある。 リフォームUKは移民政策や経済対策で支持を拡大しており、従来の労働党支持層の一部も取り込んでいる。 選挙結果次第で、労働党は大幅な方針転換を余儀なくされるかもしれない





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