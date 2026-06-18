英中銀が政策金利据え置き ＦＲＢは年内利上げを示唆 欧州市場はまちまち

イングランド銀行が政策金利据え置きを決定する一方、米連邦準備理事会は政策担当者が全員年内利上げを見込む姿勢を示した。これに伴い、欧州株式市場は地域ごとにまちまちの動きとなり、ＬＳＥＧの急落や自動車株の下落が目立つ。ＥＣＢの中立金利見通しや国債利回りの動向にも注目が集まる。

イングランド銀行 （英中央銀行）は、市場の予想通り政策金利を据え置きとする決定を下した。 インフレへの懸念が依然として強い状況下で、金融政策委員会の委員９人のうち 利上げ を主張したのはわずか２人だった。

これは、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が前日に政策金利を据え置いたものの、政策担当者９人全員が年内の追加利上げを想定しているという発表と対照的である。 両中銀の姿勢の違いは、世界の主要金融市場における警戒感と複雑な思惑を反映している。 欧州市場では、独ＤＡＸ指数が０．３７％、仏ＣＡＣ４０指数が０．４４％上昇する一方、伊ＩＢＥＸ指数は０．０９％下落するなど、地域ごとにまちまちの反応となった。 この背景には、ＥＣＢが先週、約３年ぶりに利上げに踏み切ったことへの市場の反応や、今後の追加利上げに対する期待と懸念が入り混じっている。

株式市場では個別銘柄の動きが顕著だった。 ロンドン証券取引所グループ（ＬＳＥＧ）は、ロスチャイルド＆Ｃｏレッドバーンによる投資判断引き下げの影響で７．０％急落した。 一方、スウェーデンの投資会社ＥＱＴによる買収に合意した製品検査・認証企業のインターテックは１．７％上昇した。 自動車セクターでは、ステランティスが３．７％、メルセデス・ベンツグループが４．６％下落。

アクセンチュアが通期業績見通しを下方修正したことを受け、関連のＩＴサービス株が軟調となり、仏キャップジェミニは８．９％安と大幅下落した。 米国では、ハイテク株主体のナスダック総合指数が３．３２％下落するなど、タカ派的な金融政策スタンスへの懸念からグローバルにリスク選好度が後退する動きが見られた。 市場関係者の見方を聞くと、コメルツ銀行の金利ストラテジスト、エリック・リーム氏は「全会一致の決定という表層的な側面だけでなく、ウォーシュＦＲＢ議長はすでにいくつかの重要な変化をもたらしている」と指摘する。

特に、議長がフォワードガイダンスを有効な政策ツールとしては位置づけていない可能性が示唆されており、今後の金融政策運営における不透明感が増している。 ＥＣＢのチーフエコノミスト、フィリップ・レーン専務理事は、ＥＣＢの中立金利のレンジ上限が上昇したとの見方を示し、ユーロ圏経済が想定以上に堅調であれば、高めの金利水準にも耐えられる可能性があると述べた。 これを受けて、ＥＣＢの政策金利動向に敏感な独２年債利回りは２．３ベーシスポイント上昇し２．６０６１％となった。

域内国債利回りは概ね横ばいで推移したが、主要中銀の政策転換への警戒感から、今後の金融市場の変動には注意が必要な状況が続いている





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