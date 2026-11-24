英国など14か国は23日、国際司法裁判所がミャンマーの少数民族ロヒンギャに対する集団殺害を認定した判決を受け入れると表明した。英国はこれに先立ち、ミャンマー軍高官5人に対する制裁措置と人道支援のための追加資金拠出を発表した。

【11月24日 AFP】英国など14か国は23日、 ミャンマー が少数民族 ロヒンギャ に対する ジェノサイド （集団殺害）を行ったと認定した国連の 国際司法裁判所 （ICJ）の判決を「受け入れる」と表明した。

英国は新たな制裁措置も発表した。 オーストラリア、ベルギー、カナダ、キプロス、チェコ、エストニア、アイスランド、ラトビア、ルクセンブルク、ニュージーランド、ポルトガル、スペイン、ガンビア、英国の14か国の外相は、ミャンマーが「ジェノサイド条約に基づく義務に違反した」と指摘した。 英国はこれとは別に、ロヒンギャに対するジェノサイドを「正式に認定する」と表明し、ミャンマー国軍の高官5人に対する制裁を発表。 英国のエド・ミリバンド外相は、「ロヒンギャに加えられた恐るべき暴力と迫害を見過ごすことはできない」と述べた。

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同省はさらに、「人道支援の必要性が最も高いラカイン州で、支援を最も必要としているロヒンギャやその他の住民約35万人に対し、命と暮らしを守るために不可欠な支援を提供するため、500万ポンド（約10億4000万円）の追加資金を拠出する」と説明。 さらに最大300万ポンド（約6億2000万円）を、ミャンマー全土で起きた人権侵害の加害者の責任追及と、被害者の司法による救済を強化する取り組みに充てるとした。

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ICJは11月19日、歴史的な判決を言い渡し、ミャンマーが2017年に西部ラカイン州での弾圧で、少数民族ロヒンギャに対するジェノサイドを行ったと認定した。 ICJが国家によるジェノサイドの実行を認定したのは、80年の歴史で初めてだった。