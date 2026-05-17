若返り美容術で顔にしこり、女性3人が都内クリニックを提訴し1850万円の賠償請求

東京都内のクリニックでPRP皮膚再生療法を受けた女性たちが、副作用で顔にしこりができたとして損害賠償を求める訴訟を起こした。美容医療トラブルの急増と説明義務の重要性を詳述する。

東京都内にある美容クリニックで、顔のしわやたるみを改善させるという若返り（アンチエイジング）目的の 美容医療 を受けた女性3人が、施術後に目の下や頬に硬いしこりができるなどの深刻な副作用に見舞われたとして、クリニックを運営する医療法人を相手取り、総額約1850万円の 損害賠償 を求める訴訟を東京地方裁判所に起こした。

原告となった女性たちは、施術前の説明が極めて不十分であり、結果として顔に生じたしこりのせいで人前で自然に笑うことができなくなるなど、精神的および身体的に多大な苦痛を受けていると訴えている。 本件は、美容医療におけるインフォームド・コンセントの在り方と、自由診療におけるリスク説明の責任を問う重要な裁判になると見られている。 提訴が行われたのは2月27日のことであり、訴状の内容によれば、原告の3人は平成30年から令和4年にかけて、同クリニックで提供されていたプレミアムPRP皮膚再生療法という施術を受けた。

PRP療法とは、一般的に患者自身の血液を採取し、遠心分離機などで血小板を濃縮した液体を再び注入することで組織の修復や再生を促す治療法である。 しかし、このクリニックでは通常のPRP療法に加えて、フィブラストスプレーと呼ばれる外用薬を添加して使用していたという。 代理人を務める梶浦明裕弁護士は記者会見において、この特定の併用療法は体質や個人差によって激しい腫れを引き起こす可能性があり、一度しこりが形成されると外科的な除去手術を行わなければ取り除くことができないという重大なリスクを孕んでいると指摘した。

それにもかかわらず、クリニック側がこうしたリスクについて十分な説明を怠ったまま施術を行ったことは、医師としての注意義務を怠ったものであると強く批判している。 また、同様の施術を受けて被害に遭っている人物が他にも存在する可能性を示唆しており、今後の状況次第では追加提訴も検討しているという構えだ。 被害に遭った30代の女性の証言は、美容医療がもたらす残酷な側面を浮き彫りにしている。

彼女は施術後に顔にしこりができたことをクリニック側に申し出たが、担当医からは、クマがなくなって成功しているではないかという趣旨の回答を受け、症状を否定されたという。 外見的な改善を強調するクリニック側の強気な態度に対し、本人は鏡を見るたびに絶望し、久しぶりに会った友人からは顔が変わってしまったため誰だか分からなかったと言われるなど、アイデンティティを揺るがすほどの衝撃を受けている。

さらに、このしこりを取り除いてくれる信頼できる医師を探し出すために膨大な時間と労力を費やすこととなり、身体的な不自由さだけでなく、精神的な疲弊が極限に達している状況にある。 美しくなりたいという切実な願いが、不十分な説明と不誠実な対応によって深い悲しみへと変わってしまった事例といえる。 このような美容医療を巡るトラブルは、個別の事案にとどまらず、社会的に急増している傾向にある。

国民生活センターが発表したデータによると、美容医療に関する被害相談件数は平成30年度には420件であったが、令和5年度には901件へと倍増しており、令和6年度や7年度においても年間約900件前後という高い水準で推移している。 相談者の多くは女性であるが、近年では男性からの相談も全体の10パーセントから15パーセントを占めるようになっており、美容医療への関心が男女問わず広がっていることが分かる。

さらに、健康被害という身体的なトラブルだけでなく、高額な契約後の返金トラブルや、強引な勧誘による金銭的被害など、業界全体の不透明な運営体制に起因する相談件数はさらに顕著に増加している。 平成30年度には1980件だった相談総数が、令和7年度には7207件にまで膨れ上がり、特に令和6年度には1万744件という突出した数字を記録した。 これは、SNSを通じた安易な広告展開や、医学的根拠が不十分な新療法の乱立が、消費者の判断を誤らせている要因の一つと考えられている。

今回の訴訟は、単なる個人の損害賠償請求にとどまらず、美容医療業界全体に警鐘を鳴らすものである。 自由診療という名目のもと、クリニック側が利益を優先し、患者に潜在的なリスクを十分に開示しないまま施術を行う文化が根付いているのではないかという懸念がある。 特に再生医療に近い分野であるPRP療法などは、期待される効果が高い一方で、予期せぬ反応が起こった際の対処法が確立されていないケースも多い。 患者側は、提示されたメリットだけでなく、最悪のケースにどのような処置が必要になるのかを厳しく確認する必要がある。

同時に、行政側には美容クリニックに対する指導・監督体制の強化が求められており、適切な医療提供体制が整備されない限り、美を追求する人々が犠牲になる悲劇は後を絶たないだろう





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