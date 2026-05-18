若年層が闇バイトに加担する背景分析と対策

匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）が絡む犯罪を巡っては、SNSなどで犯罪の実行役を募る"闇バイト"や、仲間内のつながりなどを通じて、若年層が実行役として加担している例が目立つが、"使い捨て"にされ、重罰も受けているのが実態だ。警察庁によると、令和7年にはトクリュウによる資金獲得犯罪で計1万2178人が摘発された。年代別では20歳未満が約1割で、そのうちの3割弱がSNSでの闇バイトに募集していた。20代は全体の約4割で、20代以下は約半分に及んでいた。闇バイトの実行役は"即日即金"や"ホワイト案件"などのSNS投稿から犯罪グループに加わり、秘匿性の高い通信アプリで指示を受けて犯行に至る者が大半だ。多くで共通するのは"使い捨て"の構図だ。4年から全国で相次いだ広域強盗事件では報酬が支払われないケースもあり、長期の実刑判決を言い渡された事件当時は19歳だった被告もいた。若年層が闇バイトに加担する背景について、警察幹部は"若者はSNSを通じて応募することへの危機意識が希薄"と分析。"甘い誘いに乗ることはやめてほしい"と警鐘を鳴らしている。警察庁は闇バイトから抜け出せない若者に警察相談ダイヤルなどでの相談を促している。

匿名・流動型 犯罪グループ （ トクリュウ ）が絡む犯罪を巡っては、 SNS などで犯罪の実行役を募る" 闇バイト "や、仲間内のつながりなどを通じて、 若年層 が実行役として加担している例が目立つが、"使い捨て"にされ、重罰も受けているのが実態だ。

警察庁によると、令和7年にはトクリュウによる資金獲得犯罪で計1万2178人が摘発された。 年代別では20歳未満が約1割で、そのうちの3割弱がSNSでの闇バイトに募集していた。20代は全体の約4割で、20代以下は約半分に及んでいた。 闇バイトの実行役は"即日即金"や"ホワイト案件"などのSNS投稿から犯罪グループに加わり、秘匿性の高い通信アプリで指示を受けて犯行に至る者が大半だ。

多くで共通するのは"使い捨て"の構図だ。4年から全国で相次いだ広域強盗事件では報酬が支払われないケースもあり、長期の実刑判決を言い渡された事件当時は19歳だった被告もいた。 若年層が闇バイトに加担する背景について、警察幹部は"若者はSNSを通じて応募することへの危機意識が希薄"と分析。

"甘い誘いに乗ることはやめてほしい"と警鐘を鳴らしている。 警察庁は闇バイトから抜け出せない若者に警察相談ダイヤルなどでの相談を促している





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