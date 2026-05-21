芸人3人、家呑みで大談次り 「後輩の professionalism」が問われる 過去にも「巷で嫌臭い」「卑怯だった」と評価されてきた黒田有が絶賛

この日は100回目の放送ということで、1時間スペシャルで、博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人で家呑みをした。だが『でも、関西の芸人さん。黒田さん。今はもう更生されましたけど、なかなか凶暴やったらしい』と、お笑いコンビ『メッセンジャー』の黒田有（56）の名を挙げると、ケンドーコバヤシも『凶暴やったよ』とうなずいた。大吉は『何回か飲んだことあるけど、黒田君って、僕らより（キャリアが）1個下で。まったく東京と大阪、違うところで育っているから、後輩か向こうが忘れてくるんよね』と苦笑。学年で言うと黒田が1年上ということもあり『ギリギリのところで飲んだこと何回もあって。そこに後輩がおると、こっちにガっと来れない分、後輩に行ったりして、止めたりとか…』と語った。 ケンドーコバヤシも『黒田さんに直接言うたことあるんですけど、“芸人としての腕さえなかったら、もっと嫌えたのに”っていう…。こう言うたら、黒田さん“お前～”って言うて涙ぐんでました』と言うと、大吉は『ただ、もっと上の人になると名前出さんけど、クセ悪い人いっぱいおる。そういう人に比べたら、許容範囲だなって、この20年くらいやっていたけど』と苦笑しながら語っていた。

この日は100回目の放送ということで、1時間スペシャルで、博多華丸・大吉、 ケンドーコバヤシ の3人で 家呑み をした。 だが『でも、関西の芸人さん。 黒田さん。 今はもう更生されましたけど、なかなか凶暴やったらしい』と、 お笑いコンビ 『メッセンジャー』の 黒田有 （56）の名を挙げると、 ケンドーコバヤシ も『凶暴やったよ』とうなずいた。

大吉は『何回か飲んだことあるけど、黒田君って、僕らより（キャリアが）1個下で。 まったく東京と大阪、違うところで育っているから、後輩か向こうが忘れてくるんよね』と苦笑。 学年で言うと黒田が1年上ということもあり『ギリギリのところで飲んだこと何回もあって。 そこに後輩がおると、こっちにガっと来れない分、後輩に行ったりして、止めたりとか…』と語った。

ケンドーコバヤシも『黒田さんに直接言うたことあるんですけど、“芸人としての腕さえなかったら、もっと嫌えたのに”っていう…。 こう言うたら、黒田さん“お前～”って言うて涙ぐんでました』と言うと、大吉は『ただ、もっと上の人になると名前出さんけど、クセ悪い人いっぱいおる。 そういう人に比べたら、許容範囲だなって、この20年くらいやっていたけど』と苦笑しながら語っていた





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家呑み お笑いコンビ 黒田有 大吉 ケンドーコバヤシ

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